Rozpoczęła się modernizacja Placu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Miejsce to zostało właśnie zamknięte dla ruchu pojazdów. Kierowcy nie muszą się jednak martwić. Po remoncie wciąż będzie tam parking.

Informacja na Placu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku / Urząd Miasta w Giżycku /

Nowy plac będzie dalej pełnił funkcję wygodnego parkingu, znajdzie się tam też jednak miejsce na zieleń i małą architekturę. Co ważne, podczas przebudowy, poprawiona zostanie kanalizacja deszczowa. Modernizacja ma zająć firmom budowlanym do 10 miesięcy.

Przebudowa jest możliwa dzięki środkom z konkursu organizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs rozstrzygnięto w kwietniu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

26 października zawarto umowę na realizację prac budowlanych na Placu Marszałka Piłsudskiego. Wykonawcą jest konsorcjum olsztyńskich firm, Zakład Usług Inwestycyjnych - Serwis Wojciech Grochowski (lider) i Inwest - Serwis sp. z o.o. (partner). Zgodnie z umową, metamorfoza placu ma trwać nie więcej niż 300 dni i kosztować 10 mln zł.