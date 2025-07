W zestawie naczyń sprzedawanym przez niemiecką firmę Woolworth GmbH wykryto niebezpiecznie wysoki poziom migracji ołowiu. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie. Produkt został wycofany ze sprzedaży.

Ostrzeżenie GIS: Ołów w naczyniach zagrożeniem dla zdrowia

W piątek Główny Inspektorat Sanitarny opublikował oficjalne ostrzeżenie dotyczące popularnego zestawu naczyń, który trafił do sprzedaży w Polsce. Powodem interwencji był wykryty podczas kontroli wysoki poziom migracji ołowiu do żywności, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Ołów to pierwiastek toksyczny, którego obecność w produktach mających kontakt z jedzeniem jest ściśle regulowana przepisami prawa. Jego przekroczenie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, szczególnie w przypadku dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Cała sprawa wyszła na jaw dzięki Systemowi Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF. To właśnie za jego pośrednictwem GIS otrzymał informację o wycofaniu zestawu naczyń przez niemiecką firmę Woolworth GmbH. W oficjalnym komunikacie wskazano, że w kilku partiach produktu wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu.

Ostrzeżenie dotyczy konkretnych elementów zestawu naczyń, które były dostępne w sklepach Woolworth. Chodzi o:

- talerz do zupy z partii nr 2000011859305,

- talerz do serwowania z partii nr 2000011859947,

- talerz deserowy z partii nr 2000011857967,

- miski z partii nr 2000011859817 oraz 2000011859435,

- talerz obiadowy z partii nr 2000011858520.

Wszystkie wymienione produkty zostały objęte natychmiastową procedurą wycofania z rynku.

Importer zestawu naczyń - Woolworth GmbH Germany - niezwłocznie podjął działania mające na celu wycofanie niebezpiecznego produktu ze sprzedaży. Równocześnie firma poinformowała o sprawie konsumentów. W Polsce działania te wsparł lokalny dystrybutor, Woolworth Polska, który wycofał kwestionowane partie ze sklepów, a także oczekuje na dalsze decyzje centrali firmy dotyczące postępowania z produktem.

Ołów – ukryte zagrożenie

Ołów to pierwiastek, którego obecność w artykułach codziennego użytku, zwłaszcza tych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jest szczególnie niebezpieczna. Długotrwałe narażenie na jego działanie może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych - od uszkodzenia układu nerwowego, przez zaburzenia pracy nerek, aż po problemy z układem krążenia. Dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie i eliminowanie z rynku produktów, które nie spełniają restrykcyjnych norm bezpieczeństwa.