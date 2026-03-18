Rząd Litwy zatwierdził w środę projekt ustawy o utworzeniu poligonu w Kopciowie przy granicy z Polską. Teraz zaakceptować projekt musi litewski Sejm. Resort obrony wnioskuje, aby sprawą zajęto się w trybie pilnym.

Przy granicy z Polską ma powstać ogromny poligon

Planowany poligon ma powstać w obszarze przesmyku suwalskiego. To istotny projekt dla wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO.

"Zagrożenie ze strony Rosji dla Europy i konieczność zapewnienia gotowości litewskich sił zbrojnych zmuszają nas do podjęcia zasadniczych działań w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju" - powiedział minister obrony Robertas Kaunas cytowany w komunikacie resortu.



Co wiadomo o poligonie?

Nowy obiekt ma umożliwić przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń wojskowych na dużą skalę, z udziałem nawet 3,5-4 tysięcy żołnierzy, co odpowiada wielkości brygady.



Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku i trwałyby do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

W sumie teren poligonu w Kopciowie ma obejmować około 14,4 tys. hektarów.

Litwini chcą współpracować z Polską

Litewskie władze zakładają, że odbywać będą się tam też wspólne ćwiczenia z żołnierzami z Polski.

Ostateczną decyzję w sprawie poligonu podejmie Sejm Litwy. Resort obrony wnioskuje o rozpatrzenie projektu ustawy w parlamencie w trybie pilnym.