Rząd przyspiesza działania na rzecz ochrony ludności. Jeszcze w tym roku na terenie całego kraju powstanie 25 nowoczesnych magazynów, w których gromadzony będzie sprzęt przeznaczony do ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych i wojennych. Powstanie również specjalna aplikacja, która wskaże miejsca ukrycia w razie zagrożenia. To część szeroko zakrojonego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), którego budżet na lata 2025-2026 wynosi aż 34 miliardy złotych.

Powstanie aplikacja pokazująca najbliższe miejsca ukrycia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosił, że w ramach programu OLiOC powstanie 25 nowych magazynów ze sprzętem do ochrony ludności w całej Polsce.

Program obejmuje też remonty schronów, budowę nowych miejsc ukrycia oraz zakup nowoczesnego sprzętu dla służb obrony cywilnej.

Na rok 2025 zaplanowano aż 5 miliardów złotych na inwestycje w ochronę ludności, z czego prawie 4,6 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów.

W tym roku zostanie udostępniona również nowa aplikacja, która pozwoli obywatelom szybko zlokalizować bezpieczne miejsca ukrycia w ich okolicy.

Nowe magazyny i sprzęt dla bezpieczeństwa

Podczas konferencji prasowej w Radomiu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że w ramach programu OLiOC powstaną specjalne magazyny, w których przechowywany będzie sprzęt niezbędny do ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia. Tego typu obiektów, tego typu magazynów OLiOC-owych powstanie tylko w tym roku 25 na terenie całego kraju - przekazał szef MSWiA.

Nowe magazyny to jednak nie wszystko. W ramach programu przewidziano także remonty istniejących schronów, budowę nowych miejsc ukrycia oraz zakup nowoczesnego sprzętu dla instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie obrony cywilnej.

W 2025 roku na inwestycje w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostanie przeznaczone aż 5 miliardów złotych. Jak podkreślił minister Kierwiński, "prawie 4,6 mld zł to są środki, które bezpośrednio trafiają do samorządów za pośrednictwem wojewodów". Dla samego subregionu radomskiego przewidziano ponad 110 milionów złotych, z czego aż 35 milionów trafi do Radomia. By budować tutaj tą populacyjną odporność - zaznaczył minister.

Aplikacja wskaże najbliższe schrony

Jednym z kluczowych elementów programu jest nowoczesna aplikacja, która jeszcze w tym roku zostanie udostępniona obywatelom. Dzięki niej każdy będzie mógł szybko sprawdzić, gdzie w jego okolicy znajdują się skatalogowane i ocenione miejsca ukrycia na wypadek zagrożenia.

Nowe oprogramowanie, które będzie pokazywało wszystkie skatalogowane, już ocenione miejsca ukrycia, gdzie dziś można tego ukrycia poszukiwać. Natomiast ciężka praca potem, aby te miejsca doprowadzić do takiego stanu, żeby cała populacja Polski mogła czuć się bezpiecznie - zapowiedział Kierwiński.

Obecnie kończy się audyt miejsc ukrycia prowadzony przez Państwową Straż Pożarną i nadzory budowlane. Minister zapewnił, że od przyszłego roku inwestycje w tym zakresie "ruszą z kopyta".

Nadrabianie wieloletnich zaległości

Minister Kierwiński zwrócił uwagę na fakt, że przez ostatnie dekady w kwestii ochrony ludności niewiele się działo. Wszyscy chcielibyśmy być w takiej sytuacji, żeby powiedzieć: mamy przygotowane schrony, mamy przygotowane miejsca ukrycia, ale przez ostatnie 10 lat w tym zakresie nic nie robiono, a tak naprawdę przez ostatnie 30 lat, ze względu na to, jak czuliśmy się bezpiecznie - mówił podczas konferencji.

Jednocześnie zapewnił, że Polska bardzo szybko będzie nadrabiać zaległości. Przyszły rok to będzie na pewno rok rozpoczęcia większości tych inwestycji - podkreślił.