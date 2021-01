Po śmierci przyjaciół "Rudego" i "Alka" Tadeusz Zawadzki "Zośka" napisał ok. 20 stron maszynopisu. Stały się inspiracją "Kamieni na szaniec". To on miał być autorem tytułu książki, opisującej działalność grupy Szarych Szeregów w Warszawie w czasie II wojny światowej. Gdyby żył, dziś 24 stycznia ppor. AK Tadeusz Zawadzki "Zośka", bohater "Kamieni na szaniec, pomysłodawca i uczestnik Akcji pod Arsenałem, skończyłby sto lat.

REKLAMA