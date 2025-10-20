Co trzeci Polak zmaga się z chorobami neurologicznymi. Około 90 tysięcy osób żyje z chorobą Parkinsona, tyle samo rocznie przechodzi udar mózgu. Nowoczesne technologie nie tylko poprawiają jakość życia, ale często je ratują. Sprawdź, jak współczesna medycyna pomaga dbać o zdrowie mózgu.

/ Materiały prasowe

Choroba Parkinsona - objawy

Co łączy św. Jana Pawła II z "księciem ciemności", zmarłym niedawno wokalistą Black Sabbath, Ozzym Osbournem? Obaj cierpieli na chorobę Parkinsona - postępującą chorobę przewlekłą, która prowadzi do obumierania komórek nerwowych odpowiedzialnych za syntezę dopaminy - substancji ważnej dla koordynacji ruchowej, odczuwania przyjemności czy uczenia się.

Objawy choroby Parkinsona:

drżenie,

spowolnienie ruchowe,

sztywność mięśniowa.

Jednak już na wiele lat przed wystąpieniem tych objawów pacjenta powinny zaniepokoić zaparcia, zaburzenia węchu czy krzyki podczas snu. Jeśli takie incydenty się powtarzają - idź do lekarza.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS)

Mitem jest, że choroba Parkinsona dotyczy tylko osób w podeszłym wieku. Coraz częściej chorują młodsi - nawet czterdziestolatkowie. W przypadku diagnozy leczenie zawsze zaczyna się od farmakoterapii. Najczęściej lekarz zleca lewodopę, która pomaga uzupełnić niedobór dopaminy w mózgu. W zaawansowanych przypadkach, gdy leki nie przynoszą już wystarczającej ulgi, lekarz może skierować chorego na głęboką stymulację mózgu (DBS - ang. Deep Brain Stimulation) - zabieg chirurgiczny polegający na wszczepieniu stymulatora w obszary mózgu odpowiedzialne za ruch.

Stymulatory najnowszej generacji "uczą się pacjenta" - dostosowują impulsy elektryczne do aktywności mózgu, co pozwala na bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie. Pacjenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej do śledzenia objawów, parametrów stymulacji i komunikacji z lekarzem, co ułatwia zarządzanie terapią. Co ważne, pacjenci ze stymulatorami nowej generacji mogą bezpiecznie przechodzić badanie rezonansem magnetycznym.

Wideo youtube

Tętniaki mózgu - objawy i leczenie

O wielkim szczęściu może mówić Emilia Clarke, aktorka znana z "Gry o tron". W 2011 r., podczas wizyty w siłowni, pękł jej tętniak mózgu. Aktorka opisywała nieznośny ból głowy jako taki, jakby "opaska elastyczna zacisnęła się jej na mózgu". Na szczęście pomoc przyszła w porę. Clarke przeszła minimalnie inwazyjną operację, która uratowała jej życie. Dwa lata później poddała się kolejnej operacji - zabezpieczenia drugiego tętniaka mózgu.

Tętniaki mózgu to choroba tętnic - miejscowe poszerzenia naczyń krwionośnych, które mogą pęknąć i spowodować krwotok podpajęczynówkowy. Wiele tętniaków długo nie daje objawów.

Objawy tętniaka mózgu pojawiają się najczęściej w chwili pęknięcia:

nagły, bardzo silny ból głowy,

sztywność karku,

nudności i wymioty,

światłowstręt.

Śmiertelność w ciągu 30 dni od krwawienia podpajęczynówkowego jest wysoka i według różnych źródeł waha się między 32% a 67%.

Leczenie tętniaków mózgu polega na klipsowaniu (chirurgiczne zamknięcie tętniaka specjalnym klipsem) lub embolizacji. Embolizacja polega na wprowadzeniu cewnika do naczynia krwionośnego i wypełnieniu tętniaka specjalnymi spiralkami lub innymi materiałami, aby zapobiec jego pęknięciu. Najnowsza technologia pozwala na zamknięcie tętniaka przy pomocy pojedynczego urządzenia wprowadzanego do jego worka, które odcina przepływ i zapobiega pęknięciu.

Udar mózgu - tu liczy się czas

Równie wiele szczęścia co Emilia Clarke miała Sharon Stone, która w 2001 roku przeżyła udar krwotoczny mózgu - stosunkowo rzadką postać udaru, stanowiącą 15% wszystkich przypadków. Aż 85% to udary niedokrwienne, a taki dotknął m.in. Jacka Rozenka, który przez 2,5 roku walczył o powrót do normalnego życia.

Udary to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności dorosłych i trzecia przyczyna zgonów w Polsce. Statystyki mogłyby być dużo lepsze, gdyby pacjenci lub ich bliscy błyskawicznie reagowali na charakterystyczne objawy. Jeśli zaobserwujesz:

jednostronny niedowład kończyn,

asymetrię twarzy (np. opadanie kącika ust),

zaburzenia mowy, równowagi, problemy z widzeniem,

natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na pogotowie - 999. Im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na uratowanie życia, odzyskanie sprawności i zmniejszenie ryzyka powikłań.

Na wsi łatwiej o zachorowanie na Parkinsona - Dr. n. med. Stanisław Szlufik Gdy zachoruje mózg – innowacje w neurologii

Leczenie udaru - tromboliza i trombektomia mechaniczna

W przypadku udaru niedokrwiennego kluczowe jest szybkie podanie leków trombolitycznych (tzw. tromboliza - do 4,5 godziny od wystąpienia objawów) lub wykonanie trombektomii mechanicznej w wyspecjalizowanych ośrodkach (do 6 godzin). Trombektomia polega na usunięciu skrzepliny z naczynia krwionośnego w mózgu za pomocą specjalnych narzędzi. Zabieg jest refundowany przez NFZ.

Neurolodzy podkreślają, że wobec ogromnej liczby przypadków udarów i konieczności rehabilitacji, potrzebne jest wdrożenie kompleksowej opieki nad chorymi - na wzór programu KOS-zawał.

Jak dbać o zdrowie mózgu i zapobiegać chorobom neurologicznym

Specjaliści podkreślają, że warto:

regularnie uprawiać aktywność fizyczną,

stosować zdrową dietę,

kontrolować ciśnienie i poziom cholesterolu,

unikać palenia i nadmiernego stresu.

Dbanie o zdrowie mózgu to najlepsza inwestycja w długie i sprawne życie.