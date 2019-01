Tuż po północy w Garwolinie doszło do wypadku busa, którym podróżowało 50 osób. Pojazd wpadł do rowu. Cztery osoby zostały ranne. Mazowiecki odcinek drogi S17 jest już przejezdny.

Autobus wiozący pasażerów z Lublina do Warszawy zjechał z drogi i wpadł do rowu na wysokości Garwolina. Do wypadku doszło przed godziną 1. Ruch w tym miejscu odbywa się płynnie, ale jednym pasem.

Czterech poszkodowanych trafiło do szpitali w Garwolinie i Otwocku.

Stoi sześć, siedem samochodów straży pożarnej. Autobus jest przewrócony do góry nogami, w rowie - opowiadał nasz słuchacz pan Marcin, który przejeżdżał obok miejsca wypadku.

