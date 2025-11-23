Intensywne opady śniegu na południu, w centralnej i wschodniej Polsce. Straż pożarna w ostatnich godzinach interweniowała ponad 1,5 tys. razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Podkarpaciu. W niedzielę o poranku fatalne warunki do jazdy są w Małopolsce. Na drogach leży śnieg. Drogowców natomiast nie widać. Przed godz. 6 rano w samym Krakowie na wielu ulicach nie było piaskarek. Główne drogi były jedynie nieco rozjeżdżone przez samochody. Dlaczego - mimo zapowiadanych od wczoraj intensywnych opadów w Małopolsce- na ulice stolicy tego województwa nie wyjechały pługi? Będziemy sprawdzać dziś w RMF FM i na rmf24.pl.

Ok. godz. 7 tak wyglądała trasa Węgrzce - Kraków / Gorąca Linia RMF FM

W ostatnich godzinach najwięcej pracy mieli strażacy na Podkarpaciu - tam strażacy wyjeżdżali aż 1261 razy. W Małopolsce interwencji było 297, a w Lubelskiem - 43. Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa oraz połamane gałęzie, które pod naporem mokrego śniegu i silnego wiatru łamały się, uszkadzając linie energetyczne, blokując drogi, a także spadając na budynki mieszkalne i zaparkowane samochody.

Na szczęście, jak podkreśla Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku niebezpiecznych zdarzeń nikt nie został ranny.

O poranku fatalne warunki na małopolskich drogach

Koleiny śniegu, zero pługów, zasypane drogi. Tak przed godz. 6 rano wyglądała sytuacja na wielu krakowskich drogach. Całą noc ani jednej piaskarki nie ma na mieście. Śniegu jest tyle, że jeździć się nie da. Kiedy oni mają zamiar wyjechać i zrobić z tym porządek? - zastanawiał się rozgoryczony słuchacz RMF FM, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

W Krakowie i gminach ościennych skrócone są niektóre linie autobusowe.

Na Gorącą Linię RMF FM alarmujecie nas też o poranku, że zasypana jest autostrada A1 od Bytomia do Częstochowy.

A tak wygląda droga A1 za Częstochową w kierunku Warszawy:

"Na obwodnicy Krakowa ciężko mówić o trudności z jazdą lewym pasem, bo pasów nie widać w ogóle. Jedyne co widać, to ślady po przejeżdżającym chwilę wcześniej samochodzie. Lepiej robi się dopiero w okolicy bramek w Mysłowicach" - taką wiadomość dostaliśmy na skrzynkę fakty@rmf.fm tuż po godz. 7.

Zjazd z autostrady A4 na węźle Kraków Centrum przed godz. 6 rano Magdalena Wojtoń / RMF FM

Tak o poranku wyglądała A4 na odcinku Alwernia - Kraków:

Przed 6 rano tak wyglądała autostrada A4 Alwernia - Kraków / Magdalena Wojtoń / RMF FM

Niewiele lepiej przed 7 rano było na trasie Nowy Targ - Kraków:

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich regionów Polski. W niedzielę, 23 listopada, mieszkańców tych terenów czekają kolejne intensywne opady śniegu. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 6 cm.

W zachodniej i północno-zachodniej Polsce przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze - duże, z przejaśnieniami w centrum i okresowymi opadami śniegu. Na wschodzie i południu śnieg może padać z umiarkowaną siłą. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopnia Celsjusza do 1 stopnia, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do -4 stopni. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady śniegu, szczególnie na zachodzie i północnym wschodzie, z przyrostem pokrywy śnieżnej do 5 cm. Uwaga na marznące mgły i szadź! Temperatura spadnie do -8°C, lokalnie nawet do -14°C w kotlinach górskich. Na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach silny wiatr może powodować zamiecie śnieżne.