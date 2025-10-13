Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał ostrzeżenie dotyczące stosowania ortotropii w leczeniu stomatologicznym dzieci. Jak podkreśla RPP, ta kontrowersyjna metoda ortodontyczna nie znajduje potwierdzenia w aktualnej wiedzy medycznej i może być niebezpieczna dla młodych pacjentów. W związku z tym prowadzone są postępowania wobec podmiotów, które stosują tę praktykę.

Ortotropia to metoda mająca poprawiać wzrost twarzy i leczyć wady zgryzu u dzieci, jednak jej skuteczność nie została potwierdzona naukowo.

Eksperci ostrzegają, że stosowanie ortotropii może prowadzić do powikłań, takich jak stany zapalne dziąseł, recesje czy brak stabilnych efektów leczenia.

Ortotropia nie jest uwzględniona w programach nauczania ortodoncji w Polsce i nie znajduje się w oficjalnych podręcznikach.

Polskie i międzynarodowe towarzystwa ortodontyczne, w tym American Association of Orthodontists i British Orthodontic Society, odradzają stosowanie ortotropii.

Czym jest ortotropia?

Ortotropia to metoda, która według jej zwolenników ma poprawiać kierunek wzrostu twarzy, otwierać górne drogi oddechowe i leczyć wady zgryzu u dzieci w okresie intensywnego wzrostu. Jednak, jak podkreślają eksperci i środowisko naukowe, nie ma rzetelnych dowodów na skuteczność tej techniki. Co więcej, jej stosowanie może prowadzić do powikłań, takich jak stany zapalne dziąseł, recesje czy brak stabilności wyników leczenia.

Brak akceptacji w środowisku naukowym

Jak wynika z komunikatu Rzecznika Praw Pacjenta, ortotropia nie jest uwzględniona ani w programach nauczania przeddyplomowego, ani specjalizacyjnego w ortodoncji w Polsce. Metoda ta nie figuruje w oficjalnych podręcznikach i nie jest rekomendowana przez polskie ani międzynarodowe towarzystwa naukowe. Zarówno American Association of Orthodontists, jak i British Orthodontic Society odradzają stosowanie ortotropii, powołując się na brak dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność.

RPP reaguje na sygnały

Popularność ortotropii wśród rodziców i niektórych gabinetów stomatologicznych zaniepokoiła również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które już w styczniu 2025 roku wydało oświadczenie w tej sprawie. Na jego podstawie Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowania wobec podmiotów promujących i stosujących ortotropię. Pierwsze decyzje już zapadły - zobowiązują one do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Brak badań i rzetelnych dowodów

Eksperci podkreślają, że nie przeprowadzono wysokiej jakości badań klinicznych, które potwierdzałyby skuteczność i bezpieczeństwo ortotropii. Brakuje także analiz dotyczących potencjalnego ryzyka oraz długoterminowych skutków tej metody. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne nie prowadzi kursów ani szkoleń z zakresu ortotropii i promuje wyłącznie leczenie oparte na faktach naukowych.

Co dalej?

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do rodziców i opiekunów o ostrożność i korzystanie z metod leczenia ortodontycznego, które są potwierdzone naukowo i uznane przez środowisko medyczne. Przypomina również, że prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych opartych na aktualnej wiedzy medycznej jest jednym z podstawowych praw w ochronie zdrowia.