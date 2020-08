Na najmłodszych uczestników Czystych Tatr oraz osoby, które w dniu akcji wybiorą się na tatrzańskie szlaki z Doliny Chochołowskiej, czeka nie lada atrakcja - projekt edukacyjny, czyli żółta śMIECIArka. W jej wnętrz zamiast śmieci znajduje się wystawa pokazująca jak wartościowe mogą być nasze codzienne odpady.

śMIECIArka / Materiały prasowe

Stowarzyszenie Czysta Polska coroczny projekt sprzątania tatrzańskich szlaków skupia wokół hasła #ŚmiecenieToObciach. Śmiecenie to jednak tylko jeden z wielu problemów wokół tematu odpadów. Wśród innych jest nadprodukcja śmieci przed gospodarstwa domowe, ich późniejsza właściwa segregacja oraz recykling. Najbliższe Czyste Tatry wsparte zostaną ogólnopolską kampanią "Działaj z impetem!".

śMIECIArka / Materiały prasowe

W jej ramach specjalnie zbudowana śmieciarka MIECIA partnera akcji, Rekopolu, przemierza Polskę, by bawić i uczyć najmłodszych jak przebiegać powinna właściwa segregacja oraz co w wyniku późniejszego przetworzenia odpadów może powstać i spełniać na co dzień zupełnie nową rolę. Miecię odwiedzać będzie można 22 i 23 sierpnia na parkingu przy Dolinie Chochołowskiej w godzinach od 8 do 16.

Prowadząc działania edukacyjne niejednokrotnie spotykamy się z wątpliwościami na temat tego, czy segregacja odpadów ma w ogóle sens i czy ich recykling rzeczywiście ma miejsce. Nie każdy ma okazję do zobaczenia tego procesu na własne oczy. Dzięki Mieci staje się to możliwe - wyjaśnia Anna Kamińska, koordynator projektu "Działaj z imPETem!" z Rekopolu.

Wnętrze Mieci / Materiały prasowe

We wnętrzu Mieci zaaranżowano wystawę pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe, sprawdzające wiedzę na temat segregacji odpadów. Na wejściu zawieszona jest zgniatarka - każdy chętny ma możliwość zgniecenia butelki, wyrzucenia jej do żółtego kosza i rozpoczęcia w ten sposób drogi butelki PET, której dalszy etap obserwować może w śmieciarce.