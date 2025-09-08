Naukowe stand-upy, nagradzane filmy i quizy, które wciągają bez reszty. Akademia Klimatu wraca z nową edycją, by pokazać młodym, że troska o środowisko może być fascynującą przygodą. Sprawdź, kiedy zawita do Twojego miasta!
Ile waży chmura? Czy nasze lasy są na dopingu? Jak nas piorą na zielono? I czy ratowanie świata można zacząć od śniadania?** To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy jesiennej edycji Akademii Klimatu. Już od 24 września w 13 miastach Polski rusza cykl spotkań poświęconych edukacji ekologicznej młodzieży.
Akademia Klimatu to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi, którzy chcą lepiej zrozumieć wyzwania związane z ochroną środowiska. W nowoczesnej, atrakcyjnej formule przekazuje wiedzę na temat ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Dotychczas w ramach Akademii Klimatu zorganizowano już 63 spotkania, w których udział wzięło ponad 24 tysiące młodych osób.
Tajemnica sukcesu projektu tkwi w sposobie przekazywania wiedzy - każde spotkanie to trzygodzinny blok poświęcony jednemu, wybranemu tematowi. W programie znajdują się m.in. filmy nagradzane na światowych festiwalach, naukowe stand-upy oraz interaktywne quizy.
Jesienią uczestnicy będą mogli zgłębić takie zagadnienia jak: cyfrowa konsumpcja, wpływ transportu na klimat, różnorodność biologiczna czy rola lasów i rzek.
Jesienna edycja Akademii Klimatu obejmie 20 spotkań w 13 miastach Polski. Oto szczegółowy harmonogram:
- 24 września - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
- 25 września - KATOWICE - Kino Kosmos
- 26 września - WIELICZKA - Mediateka
- 9 października - TOMASZÓW MAZOWIECKI - Miejskie Centrum Kultury
- 13 października - OLEŚNICA - Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
- 14 października - JELENIA GÓRA - Jeleniogórskie Centrum Kultury
- 17 października - OŁAWA - GO Kino
- 20 października - WARSZAWA - Wawerskie Centrum Kultury
- 22 października - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
- 23 października - KATOWICE - Kino Kosmos
- 27 października - LEGNICA - Kino Piast
- 29 października - ŁÓDŹ - Kino Odeon
- 7 listopada - KRAKÓW - Nowohuckie Centrum Kultury
- 14 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
- 26 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
- 27 listopada - KATOWICE - Kino Kosmos
- 1 grudnia - OPOCZNO - Miejski Dom Kultury
- 11 grudnia - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
- 12 grudnia - KATOWICE - Kino Kosmos
Szkołę, klasę na wydarzenie mogą zgłosić nauczyciele za pośrednictwem strony [www.AkademiaKlimatu.eu](https://www.akademiaklimatu.eu), gdzie dostępne są także materiały prasowe oraz szczegółowe informacje o projekcie.
Akademia Klimatu to nie tylko edukacja, ale także inspiracja do działania na rzecz środowiska. Organizatorzy zachęcają młodzież do aktywnego udziału i zadawania pytań, które mogą zmienić sposób myślenia o ekologii na co dzień.