Naukowe stand-upy, nagradzane filmy i quizy, które wciągają bez reszty. Akademia Klimatu wraca z nową edycją, by pokazać młodym, że troska o środowisko może być fascynującą przygodą. Sprawdź, kiedy zawita do Twojego miasta!

Ile waży chmura? Czy nasze lasy są na dopingu? Jak nas piorą na zielono? I czy ratowanie świata można zacząć od śniadania?** To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy jesiennej edycji Akademii Klimatu. Już od 24 września w 13 miastach Polski rusza cykl spotkań poświęconych edukacji ekologicznej młodzieży.

Nowoczesna edukacja ekologiczna


Akademia Klimatu to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi, którzy chcą lepiej zrozumieć wyzwania związane z ochroną środowiska. W nowoczesnej, atrakcyjnej formule przekazuje wiedzę na temat ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. 

Dotychczas w ramach Akademii Klimatu zorganizowano już 63 spotkania, w których udział wzięło ponad 24 tysiące młodych osób. 

Tajemnica sukcesu projektu tkwi w sposobie przekazywania wiedzy - każde spotkanie to trzygodzinny blok poświęcony jednemu, wybranemu tematowi. W programie znajdują się m.in. filmy nagradzane na światowych festiwalach, naukowe stand-upy oraz interaktywne quizy. 

Jesienią uczestnicy będą mogli zgłębić takie zagadnienia jak: cyfrowa konsumpcja, wpływ transportu na klimat, różnorodność biologiczna czy rola lasów i rzek.

Gdzie i kiedy odbędą się spotkania?

Jesienna edycja Akademii Klimatu obejmie 20 spotkań w 13 miastach Polski. Oto szczegółowy harmonogram:


  •  24 września - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
  •  25 września - KATOWICE - Kino Kosmos
  • 26 września - WIELICZKA - Mediateka
  •  9 października - TOMASZÓW MAZOWIECKI - Miejskie Centrum Kultury
  •  13 października - OLEŚNICA - Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
  •  14 października - JELENIA GÓRA - Jeleniogórskie Centrum Kultury
  •  17 października - OŁAWA - GO Kino
  •  20 października - WARSZAWA - Wawerskie Centrum Kultury
  •  22 października - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
  •  23 października - KATOWICE - Kino Kosmos
  •  27 października - LEGNICA - Kino Piast
  •  29 października - ŁÓDŹ - Kino Odeon
  •  7 listopada - KRAKÓW - Nowohuckie Centrum Kultury
  •  14 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
  •  26 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
  •  27 listopada - KATOWICE - Kino Kosmos
  •  1 grudnia - OPOCZNO - Miejski Dom Kultury
  •  11 grudnia - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty
  •  12 grudnia - KATOWICE - Kino Kosmos

    Jak się zapisać?

Szkołę, klasę na wydarzenie mogą zgłosić nauczyciele za pośrednictwem strony [www.AkademiaKlimatu.eu](https://www.akademiaklimatu.eu), gdzie dostępne są także materiały prasowe oraz szczegółowe informacje o projekcie.

Akademia Klimatu to nie tylko edukacja, ale także inspiracja do działania na rzecz środowiska. Organizatorzy zachęcają młodzież do aktywnego udziału i zadawania pytań, które mogą zmienić sposób myślenia o ekologii na co dzień.

