Naukowe stand-upy, nagradzane filmy i quizy, które wciągają bez reszty. Akademia Klimatu wraca z nową edycją, by pokazać młodym, że troska o środowisko może być fascynującą przygodą. Sprawdź, kiedy zawita do Twojego miasta!

Spotkania Akademii Klimatu przyciągają młodzież z całej Polski. / Materiały prasowe

Ile waży chmura? Czy nasze lasy są na dopingu? Jak nas piorą na zielono? I czy ratowanie świata można zacząć od śniadania?** To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy jesiennej edycji Akademii Klimatu. Już od 24 września w 13 miastach Polski rusza cykl spotkań poświęconych edukacji ekologicznej młodzieży.

Nowoczesna edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w nowoczesnej odsłonie – Akademia Klimatu. / Materiały prasowe



Akademia Klimatu to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi, którzy chcą lepiej zrozumieć wyzwania związane z ochroną środowiska. W nowoczesnej, atrakcyjnej formule przekazuje wiedzę na temat ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Dotychczas w ramach Akademii Klimatu zorganizowano już 63 spotkania, w których udział wzięło ponad 24 tysiące młodych osób.

Tajemnica sukcesu projektu tkwi w sposobie przekazywania wiedzy - każde spotkanie to trzygodzinny blok poświęcony jednemu, wybranemu tematowi. W programie znajdują się m.in. filmy nagradzane na światowych festiwalach, naukowe stand-upy oraz interaktywne quizy.

Jesienią uczestnicy będą mogli zgłębić takie zagadnienia jak: cyfrowa konsumpcja, wpływ transportu na klimat, różnorodność biologiczna czy rola lasów i rzek.

Gdzie i kiedy odbędą się spotkania?

Jesienna edycja Akademii Klimatu obejmie 20 spotkań w 13 miastach Polski. Oto szczegółowy harmonogram:





24 września - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty

25 września - KATOWICE - Kino Kosmos

26 września - WIELICZKA - Mediateka

9 października - TOMASZÓW MAZOWIECKI - Miejskie Centrum Kultury

13 października - OLEŚNICA - Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

14 października - JELENIA GÓRA - Jeleniogórskie Centrum Kultury

17 października - OŁAWA - GO Kino

20 października - WARSZAWA - Wawerskie Centrum Kultury

22 października - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty

23 października - KATOWICE - Kino Kosmos

27 października - LEGNICA - Kino Piast

29 października - ŁÓDŹ - Kino Odeon

7 listopada - KRAKÓW - Nowohuckie Centrum Kultury

14 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty

26 listopada - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty

27 listopada - KATOWICE - Kino Kosmos

1 grudnia - OPOCZNO - Miejski Dom Kultury

11 grudnia - WROCŁAW - Kino Nowe Horyzonty

12 grudnia - KATOWICE - Kino Kosmos Jak się zapisać?

Szkołę, klasę na wydarzenie mogą zgłosić nauczyciele za pośrednictwem strony [www.AkademiaKlimatu.eu](https://www.akademiaklimatu.eu), gdzie dostępne są także materiały prasowe oraz szczegółowe informacje o projekcie.

Akademia Klimatu to nie tylko edukacja, ale także inspiracja do działania na rzecz środowiska. Organizatorzy zachęcają młodzież do aktywnego udziału i zadawania pytań, które mogą zmienić sposób myślenia o ekologii na co dzień.

Młodzi uczestnicy podczas jednego z wydarzeń Akademii Klimatu. / Materiały prasowe