W niedzielę, 30 stycznia sklepy są otwarte. To pierwsza z siedmiu niedziel w roku, w których nie obowiązuje zakaz handlu. Następna handlowa niedziela wypada dopiero 10 kwietnia.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Od wtorku 1 lutego zmiany w niedzielnym handlu

We wtorek 1 lutego br. wchodzi w życie nowelizacja, która zakłada uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe, które nie są objęte zakazem. Według Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, zrzeszających przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, zamykanie handlu i usług w niedzielę to niedobre rozwiązanie. "To negatywnie wpływa na rozpędzanie gospodarki, a w czasie pandemii powoduje większe tłumy na zakupach w soboty. Zamiast tego należałoby opracować przepisy chroniące pracowników, jednocześnie nie wprowadzając przymusowego zamykania sklepów"- mówi dyrektor Izby Piotr Wolny.



We wszystkich placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni. W placówkach handlowych obowiązuje limit osób (jedna osoba na 15 m kw.)