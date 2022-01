"Przejrzyj na oczy" - to hasło trwającego 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka ma na celu zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Do 23 zebrano ponad 107 milionów złotych – poinformował sztab WOŚP. W niedzielny wieczór zakończyło się zbieranie datków do puszek.

Zbiórka pieniędzy w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Jestem ogromnie wzruszona i szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj być. Do tej pory zebraliśmy ponad 1,5 mld zł. Pierwsi wolontariusze, którzy wychodzili ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, dzisiaj wychodzą z własnymi dziećmi, co oznacza, że w Orkiestrze zagrały już cztery pokolenia Polaków i Polek - powiedziała na rozpoczęcie akcji z warszawskiego studia WOŚP na Placu Defilad Ewa Owsiak, córka Jerzego Owsiaka, pomysłodawcy i szefa WOŚP.



Jak mówiła, "przez 30 lat świat zmienił się diametralnie, nastąpiła zmiana technologii, o czym świadczą m.in. eSkarbonki czy to, że możemy płacić za pomocą smartfonów". Jednak przez ten czas nie zmieniła się jedna rzecz. Nie zmieniliśmy się my, to że jesteśmy dobrzy, hojni i że chcemy pomagać innym. To serduszko, które mam na koszulce, bije w każdym z nas od 30 lat, w każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą, dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji spece, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my, dlatego bądźmy dumni, cieszmy się tym dniem. I pamiętajmy, że to jest najpiękniejsze świadectwo tego, jacy jesteśmy, bo razem możemy wszystko - podkreśliła.





Jerzy Owsiak wskazał, że należy sobie pomagać, dawać siebie innym, być dumnym z Polski. Taką, jaką my tworzymy, kiedy gramy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - podsumował.

Aktorka Anna Dymna podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Na stronie "Dzień Dobry TVN" podano, że w tym roku w akcję zaangażowane są 1633 sztaby, w tym 90 sztabów zagranicznych m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Podbiegunowym.

Połączona z różnymi atrakcjami zbiórka trwa w całym kraju. W Szczecinie w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było m.in. zwiedzać pokład statku Nawigator XXI, wziąć udział w Konkursie Wiedzy Morskiej, oraz biegu pod hasłem "Policz się z cukrzycą".

"W Krakowie morsy przeciągnęły przez Wisłę figurę smoka, w Suwałkach psie zaprzęgi przewoziły dzieci" - podało TVN24. W Zduńskiej Woli - jak poinformował miejski portal - zbierano honorowo krew, odbył się stacjonarny maraton rowerowy. Jerzy Owsiak informował również o zakończeniu zbiórki w Nowym Jorku. Zebrano tam około 30 tysięcy dolarów.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z 30. Finału WOŚP?

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału, kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Jak podali organizatorzy na swojej stronie internetowej, "oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski. W całym kraju są też poradnie okulistyki dziecięcej, które również wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt okulistyczny. Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Jednymi z najczęstszych powodów, dla których dzieci trafiają do specjalistów z zakresu okulistyki, są - poza pogorszeniem ostrości wzroku - jaskra, zaćma, różnego rodzaju urazy, anomalie rozwojowe i nowotwory. Wiele tych schorzeń wymaga wykonania zabiegów operacyjnych - w 2019 roku przeprowadzono ich blisko 650, z czego najwięcej, ponad 25 proc., stanowiły operacje guzów. Specjaliści uwagę zwracają również na krótkowzroczność wśród dzieci i młodzieży, która w coraz większej liczbie krajów przybiera charakter epidemiczny, co ma bezpośredni związek z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych".



W ubiegłym roku, podczas 29. finału WOŚP zebrano prawie prawie 127,5 mln. zł. na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.