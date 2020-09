Choć świeto to staje się w Polsce coraz bardziej popularne, trudno doszukać się choć jednego szczegółu dotyczącego jego historii. Niemniej, coraz więcej osób chce właśnie tego dnia zaskoczyć swojego ukochanego. Sprawdź, kiedy wypada Dzień Chłopaka i co warto wtedy kupić chłopakowi!

Kiedy Dzień Chłopaka 2020?

Dzień Chłopaka nie jest tak popularnym świętem jak Walentynki czy Dzień Kobiet, aczkolwiek na dobre zadomowił się w naszym kraju. Dzień Chłopaka 2020 nie jest świętem ruchomym i zawsze przypada na 30 września. Sklepy już wcześniej przypominają o tym dniu i kuszą różnymi promocjami. Należy jednak pamiętać, że Dzień Chłopaka to nie to samo co Dzień Mężczyzny, bo ten obchodzimy w marcu.

Dzień Chłopaka na świecie

Niewiele wiadomo, jaka jest historia tego święta. Warto jednak wiedzieć, że obchodzone jest również w innych krajach i przypada wówczas w różnych terminach.



Malta obchodzi Dzień Chłopaka 7 lutego, Wielka Brytania, Irlandia - 5 kwietnia, a w Japonii jest to święto Tango-no Sekku obchodzone od VI wieku n.e., po II wojnie światowej przemianowane na Dzień Chłopaka i przypada na 5 maja. Z kolei w Indiach i Meksyku chłopcy dostają prezenty 19 listopada.



Co na prezent?

Co kupić? Wiele sklepów podsuwa nam gotowe pomysły na każdą okazję. Warto jednak się zastanowić, czy kolejna para skarpetek albo ładnie zapakowany krawat nie są po prostu zbyt banalne. Najlepiej, gdyby było to coś przemyślanego.





Zastanów się, czy Twój chłopak nie wspominał ostatnio o czymś, co przypadło mu do gustu. A może podczas ostatnich zakupów coś przykuło jego uwagę? Być może też opowiadał Ci o swoich planach. Jeśli podarujesz mu coś, o czym od dawna marzy, nie tylko sprawi mu to ogromną przyjemność, ale zasygnalizuje, że potrafisz go słuchać i doskonale znasz jego potrzeby.





Wspinaczka czy kurs fotografii?

Doskonałym pomysłem na upominek może być prezent związany z jego hobby. Na pewno wiesz, co go interesuje, czym zajmuje się na co dzień? Jest sportowcem? Lubi fotografować przyrodę? Karnet na ściankę wspinaczkową, kurs fotografii, koszulka z jego ulubionym zespołem, a może po prostu album z waszymi wspólnymi zdjęciami? Masz wybór!





Daj coś od siebie

Nie od dziś wiadomo, że to co wykonane własnoręcznie cieszy najbardziej. Upominek, który wykonasz sama, sprawi Twojemu mężczyźnie więcej radości niż ten zakupiony i zapakowany w sklepie.



Przygotuj dla swojego ukochanego kolację. Doskonale wiesz, co lubi najbardziej. A może dobrze czujesz się podczas pieczenia ciast? Przygotuj swojemu chłopakowi babeczki! Możesz być pewna, że tak słodkie prezenty ucieszą go najbardziej. Nie od dziś wiadomo, że do serca mężyczyzny najlepiej trafić właśnie przez żołądek.





Spędź z nim miło czas

Prezent na Dzień Chłopaka nie zawsze musi być kupionym przez Ciebie, a nawet przygotowanym upominkiem. Doskonałym pomysłem jest po prostu miło spędzony czas z Twoim mężczyzną. Jeśli nie zdążyłaś przygotować tego, co zaplanowałaś - nic straconego.



Zabierz swojego ukochanego do kina, na tor gokartowy, kręgle, bilard, czy na wesołe miasteczko. Możesz zaprosić go też na długi spacer po górach. Pomysłów na wspólną aktywność jest mnóstwo.



Pamiętaj jednak, aby nie uszczęśliwiać swojego faceta na siłę. Jeśli nie lubi chodzić do teatru, nie próbuj na siłę zaimponować mu biletami na najnowszy spektakl. Może dasz się namówić na coś, za czym sama nie przepadasz? Takie okazje wymagają czasem małego poświęcenia.