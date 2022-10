Rząd będzie współfinansował dystrybucję przez samorządy importowanego do Polski węgla. Tak zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller po spotkaniu premiera z wybranymi samorządowcami. "Chcemy, by cena za tonę tego węgla wynosiła ok. 2 tysięcy złotych lub ciut więcej" - dodał Müller.