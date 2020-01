Urząd Miasta Krakowa rozwiąże kontrakt z dyrektorem Teatru Bagatela - poinformowała rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek. Henryk Jacek S. usłyszał prokuratorskie zarzuty nakłaniania kobiet do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych.

Teatr Bagatela / Józef Polewka / Archiwum RMF FM

Jackowi S. grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jak informował rzecznik prokuratury prok. Janusz Hnatko podejrzany po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a w obszernych wyjaśnieniach przedstawił warunki, jakie panowały w teatrze - twierdził, że były one doskonałe.

Jednak według prokuratury dyrektor poniżał swoje pracownice, poprzez słowa, wypowiedzi i sposób zachowania. Miał również dotykać je i dopuszczać się innych czynności, takich jak całowanie.



Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec S. dozoru policji - stawiennictwa jeden raz w tygodniu; poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, a także zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych, zakazu przebywania w miejscu pracy i pełnienia czynności służbowych - czyli pełnienia funkcji dyrektora.



Wydany przez prokuraturę zakaz pełnienia funkcji dyrektora i zbliżania się do pracowników powoduje, że dyrektor nie jest w stanie wypełniać zapisów kontraktu, więc musi on zostać rozwiązany - powiedziała Chylaszek.



Ma być rozpisany konkurs na nowego dyrektora Bagateli

Urząd Miasta rozpocznie procedurę odwołania dyrektora ze stanowiska - wymaga ona uzyskania opinii działających w teatrze związków zawodowych. Na pewno nie będziemy przeciągać tej procedury, bo w interesie tej instytucji jest, by sytuacja się unormowała i by w teatrze był nowy dyrektor - powiedziała Chylaszek.



Po odwołaniu S. ma być rozpisany konkurs na nowego dyrektora Bagateli. Miasto chce go ogłosić jak najszybciej. Śledztwo sprawie nadużyć w Bagateli zostało wszczęte na początku listopada. Jak dotąd przesłuchano 12 osób pokrzywdzonych, przesłuchane mają być jeszcze trzy. W sprawie przesłuchano także szereg świadków, których zeznania pozwoliły na zebranie materiału dowodowego.

Co działo się w teatrze?

Aktorka Alina Kamińska - jedna z aktorek, która zarzuca dyrektorowi mobbing i molestowanie seksualne opowiadała w rozmowie z RMF FM, o relacjach panujących w teatrze.

Alina Kamińska: Granica jest przekroczona, musimy działać. Po latach powiedziałyśmy dosyć Józef Polewka /RMF FM

To były różne rzeczy, które były przekraczaniem granic. Naszych kobiecych granic. Dotyczyły molestowania, bo tak to należy wprost nazwać. Nie mogę się wypowiadać za koleżanki. Przypuszczam, że każda z nich opowiada swoją historię. W tej chwili będziemy ją też opowiadać prokuratorowi. Sprawa jest już w toku. Przed nami złożenie zeznań - bardzo ciężkie momenty - mówiła.

Henryk S. jest dyrektorem i artystycznym Teatru Bagatela w Krakowie od 1999 roku.