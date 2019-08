Dwa awaryjne lądowania na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ok. godz. 6 problemy miał samolot transportowy. Później awaryjnie musiał lądować Embraer Polskich Linii Lotniczych LOT.

Do pierwszego awaryjnego lądowania doszło ok. godz. 6. Maszyna, która lądowała awaryjnie to samolot cargo MD 11.

"Już trakcie kołowania w jednym z silników pojawił się ogień. Do akcji natychmiast przystąpiła Lotniskowa Straż Pożarna. Ogień bardzo szybko opanowano i ugaszono. W trakcie akcji nikt nie ucierpiał" - informuje biuro PR lotniska.

W związku z akcją służb loty zostały wstrzymane na ok. 30 minut.

Po godzinie 8 awaryjnie lądował Embraer LOT-u, w którego kabinie pojawiło się zadymienie. Na pokładzie maszyny było 96 osób. Samolot po starcie z Warszawy bardzo szybko zawrócił. Zdążył pokonać dystans maksymalnie kilkunastu kilometrów. Bezpiecznie wylądował. Nie ma osób poszkodowanych.



Opóźnienia wywołane przez awaryjne lądowania mogą występować na lotnisku Chopina przez cały dzień.