Bytowscy policjanci zatrzymali 40-latka z gminy Czarna Dąbrówka podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa swojego brata. Ofiara miała być duszona i kilkukrotnie ugodzona nożem w szyję i biodro – poinformowała we wtorek pomorska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło 10 października po godz. 20 w gminie Czarna Dąbrówka.

Jak podała we wtorek pomorska policja, skierowani na miejsce interwencji funkcjonariusze ustalili, że 40-latek "uderzał po całym ciele swojego brata, dusił go, a następnie kilkukrotnie ugodził go nożem w okolicę szyi oraz biodra". Ranny 45-latek trafił do szpitala.

40-latek uciekł z miejsca zdarzenia. W jego policyjne poszukiwania był zaangażowany m.in. pies tropiący. Mężczyzna został zatrzymany w lesie. W organizmie miał ponad promil alkoholu.

Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa swojego brata jest w policyjnym areszcie. Nie został jeszcze przesłuchany.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.