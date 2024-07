Co powiedział Andrzej Duda?

Andrzej Duda nawiązał do rozpoczynającego się we wtorek w Waszyngtonie szczytu NATO i perspektyw wejścia Ukrainy do Sojuszu. Zaznaczył, że uzyskanie zgody wszystkich członków na Sojuszu i ratyfikacja protokołu akcesyjnego to proces, który wymaga czasu.

Prezydent podkreślił podczas spotkania, że wszędzie, gdzie jest, stara się akcentować, że kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO może być uwarunkowana tylko jedną rzeczą - "wolą społeczeństwa ukraińskiego".

Jeżeli społeczeństwo ukraińskie będzie miało wolę przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to NATO nie może się wahać i Ukraina musi zostać do NATO przyjęta - zaznaczył Duda.

Jak zaznaczył, "my od samego początku wspieramy te europejskie i euroatlantyckie aspiracje społeczeństwa ukraińskiego, wspieraliśmy je i będziemy wspierali także w tej szczególnej sytuacji, w jakiej Ukraina jest dzisiaj". I w ciągu tych najbliższych dni damy temu wyraz w Waszyngtonie - powiedział prezydent.

Zapewnił też, że na polskiej scenie politycznej nie ma pod tym względem zróżnicowania, jeżeli chodzi o te siły polityczne, które dzisiaj w Rzeczypospolitej sprawują władzę. Niezależnie od barw partyjnych mówimy jednym głosem - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wyraził satysfakcję, że dla Zełenskiego "przystankiem po drodze do Waszyngtonu jest Polska, bo tak dla nas, jak i dla całego świata, to ważny sygnał solidarności i dobrosąsiedzkiej przyjaźni". Ukraina może być pewna polskiego wsparcia - zapewnił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce i prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wsparcie Ukrainy, jej niepodległości i suwerenności. Przypomniał, że wsparcie to trwa od samego początku rosyjskiej inwazji i jest udzielane nie tylko przez polskie władze, ale i "zwykłych Polaków".

Będziemy nad tym pracować, aby głos NATO wybrzmiał jako wspólny głos za wsparciem Ukrainy - powiedział Zełenski. Polska zawsze jest po naszej stronie i zawsze udziela nam wsparcia - dodał.



