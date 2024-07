Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk podpisali w poniedziałek w Warszawie ukraińsko-polską umowę w dziedzinie bezpieczeństwa. "Dokument zawiera praktyczne wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice" - podkreślił premier Tusk.

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w KPRM w Warszawie. / Radek Pietruszka / PAP

Tusk: Zrobimy wszystko, by pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy

Zrobimy wszystko, by pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy - zapewnił w poniedziałek premier Donald Tusk. Jak jednocześnie podkreślił, nikt nie ma prawa w imieniu Ukrainy, a bez jej udziału, decydować o przyszłym pokoju i jego kształcie.

Donald Tusk mówił także, nawiązując do faktu, że prezydent Zełeński bezpośrednio po wizycie w Polsce udaje się na szczyt NATO w Waszyngtonie, że - "tam także będziecie mogli liczyć na nasze pełne wsparcie". Ta droga Ukrainy do NATO jest dłuższa, niż byście chcieli, niż chciałaby Polska. Wiemy o tym. Na razie zrobimy wszystko, by pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy - powiedział premier.

Jeśli jutro, czy pojutrze nie doczekacie się jednoznacznej deklaracji, to nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Będziemy dalej namawiać naszych sojuszników, aby ta ścieżka, droga dojścia do UE, jak i do NATO była dla Ukrainy jak najszybsza - mówił Tusk.

Nikt nie ma prawa bez Ukrainy, a w imieniu Ukrainy, decydować o przyszłym pokoju i jego kształcie. Nikt nie ma prawa występować w imieniu Polski, czy całej UE, bez pełnego porozumienia z Ukrainą i nami wszystkimi, jeśli chodzi o ewentualne rozmowy z Moskwą - mówił w Warszawie premier Tusk. Polityk zapewnił, że będzie tego "skutecznie pilnował w UE". Dlatego tak ważne jest przygotowanie polskiej prezydencji - zaznaczył.

Szef naszego rządu powiedział także, że Polska będzie brała udział w odbudowie Ukrainy.

Strącanie rakiet lecących w kierunku Polski

Polsko-ukraińska umowa wspomina również o strącaniu nad terytorium Ukrainy rakiet lecących w stronę Polski. Dokument wskazuje na potrzebę rozmów w tej sprawie. Premier Tusk podkreślił, że wymaga ona solidarności w ramach NATO.

Tusk przypomniał, że sojusznicy z NATO od dłuższego czasu zastanawiają się, jak reagować na rosyjskie ataki rakietowe, tj. czy zestrzeliwać pociski zmierzające w stronę Polski, gdy są jeszcze nad terytorium Ukrainy.

Wydaje się to absolutnie logiczne. Polska była pierwszym krajem, który zaczął z Ukrainą o tym rozmawiać. Potrzebujemy tutaj jednoznacznej współpracy w ramach NATO, ponieważ tego typu akcje wymagają takiej wspólnej odpowiedzialności natowskiej - powiedział szef polskiego rządu.

Stwierdził, że w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy jest to, aby takie działania miały "pieczątkę" solidarności międzynarodowej.

Włączymy do tej rozmowy innych sojuszników z państw NATO. Więc sprawę traktujemy na serio jako otwartą, ale jeszcze nie sfinalizowaną - podkreślił Tusk.

"Kto dzisiaj broni Ukrainy, broni także siebie"

My, Polacy, pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny dobrze pojęty interes. Kto dzisiaj broni Ukrainy, broni także siebie - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk, zaznaczając, że chce, by słowa te wybrzmiały bardzo mocno.

Dlatego to jest, być może, nawet najlepszą gwarancją naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, bo dzisiaj mamy wspólny program, wspólny projekt, bo nasze bezpieczeństwo jest wspólne i nierozłączne - wskazał polityk.

Szef polskiego rządu przypomniał także o pomocy, jaką Ukraińcom udzielali i dalej udzielają zwykli Polacy.

Wolelibyśmy, tak jak i wy, żeby Ukraina znowu była dla wszystkich bezpiecznym domem, ale tak długo, jak długo niektórzy wasi rodacy będą potrzebowali pomocy, będą się czuli tutaj, w naszym kraju, jak w domu - zakomunikował Tusk.

Współpraca w zakresie wywiadu i cyberbezpieczeństwa

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że polsko-ukraińska umowa przewiduje m.in. współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, działalności wywiadowczej, cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji rosyjskiej.

Zełenski podziękował też Polsce za jej udział w czerwcowym szwajcarskim szczycie pokojowym, a także za wsparcie naszego kraju, który - jak mówił - od zawsze jest w gronie największych zwolenników eurointegracji ukraińskiej oraz jest bardzo aktywny we wspieraniu Ukrainy w drodze do wstąpienia do NATO.

Jestem przekonany, że Ukraina wesprze NATO w zakresie bezpieczeństwa euroatlantyckiego. (...) Pewnym pokojem jest tylko pokój trwały. Do tego zmierzamy, to jest nieuniknione - powiedział Zełenski.

W Polsce powstanie ukraiński legion

Ukraiński polityk zdradził też, że Warszawa i Kijów umówiły się na sformowanie i szkolenie na terenie Polski ukraińskiego legionu. Ma to być formacja złożona z ochotników, która mogłaby umożliwić obywatelom Ukrainy, znajdującym się na terenie Polski, wzięcie udziału w obronie Ukrainy.

Legion ukraiński przeszedłby szkolenie w Polsce, zostałby wyposażony i uzbrojony. Każdy obywatel Ukrainy, który zdecyduje się wstąpić do legionu, będzie mógł podpisać kontrakt z siłami zbrojnymi Ukrainy - dodał Zełenski.

"Praktyczne wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice"

Szef polskiego rządu powiedział po podpisaniu umowy, że podobne porozumienia zawarło z Ukrainą już 19 państw i UE jako całość.

Tusk zaznaczył, że jemu i prezydentowi Zełenskiemu zależało bardzo podczas prac nad umową, by nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. Podkreślił, że każde słowo w tym dokumencie coś znaczy i chodzi o "praktyczne wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice". Zapowiedział, że w najbliższym czasie wraz z sojusznikami postanowienia będą wypełniane.

Do zawarcia porozumień o bezpieczeństwie zobowiązały się na szczycie NATO w Wilnie w 2023 r. wszystkie państwa G7 oraz 25 innych krajów, w tym Polska. Takie umowy zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu Sojuszu stanowią gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników dla Ukrainy.

Porozumienia z Kijowem podpisały w czerwcu Stany Zjednoczone i Japonia. Łącznie zrobiło to już kilkanaście krajów, w tym część państw UE. W czasie szczytu UE pod koniec czerwca umowy dwustronne z Kijowem zawarły Litwa i Estonia. Prezydent Zełenski podpisał wówczas w Brukseli również umowę o bezpieczeństwie z Unią Europejską.