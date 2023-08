"Działania, które prowadzi Grupa Wagnera, są sterowane przez władze rosyjskie" - powiedział w Gdyni prezydent Andrzej Duda, który złożył wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz trzeciej Flotylli Okrętów. ​Wizyta związana jest - jak podkreślił - "z toczącymi się w tej chwili na akwenie Morza Bałtyckiego rosyjskimi manewrami".

W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Nie traktujemy tego absolutnie w sensie dosłownym, jako armii prywatnej. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w istocie te działania, które prowadzi grupa Wagnera, są sterowane przez władze rosyjskie. W związku z powyższym traktujemy to tak jako po prostu formułe rosyjskiego zagrożenia. Być może próbą odwrócenia naszej uwagi od tego rejonu są toczące się manewry - mówił prezydent Andrzej Duda.

Jak podała agencja Reutera - za rosyjskim ministerstwem obrony - w środę, marynarka Wojenna Rosji rozpoczęła ćwiczenia na Morzu Bałtyckim z udziałem m.in. 30 okrętów i 30 statków powietrznych. W manewrach bierze udział ok. 6 tys. żołnierzy.



Zaznaczono, że podczas ćwiczeń zostaną opracowane środki ochrony szlaków morskich, transportu wojsk i ładunków wojskowych, a także obrony wybrzeża. W sumie planowane jest wykonanie ponad 200 zadań bojowych. Po ich zakończeniu okręty wrócą do swoich stałych baz.



Nie podano daty zakończenia manewrów.