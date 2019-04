"15 lat temu dokonaliśmy jako naród odpowiedzialnego wyboru. Dziś możemy być dumni z naszych osiągnięć" - napisał dla wtorkowego wydania dziennika "Fakt" prezydent Andrzej Duda. "Nasz sukces zawdzięczamy naszej przedsiębiorczości, kreatywności i pracowitości" - zauważył. "Możemy dziś z dumą powiedzieć: Europa to my, Unia Europejska to my" - podkreślił prezydent.

"Pamiętam moment, gdy w czerwcu 203 roku głosowałem w referendum akcesyjnym. Podobnie jak miliony Polaków opowiedziałem się wtedy za szansą, jaką było nasze członkostwo w Unii. Pamiętam też, z jakim przejęciem oczekiwałem na wyniki referendum i zastanawiałem się, jak będzie wyglądała Polska za dziesięć, piętnaście lat" - przyznał Duda. W tekście dla dziennika podkreślił, że jesteśmy Polakami i Europejczykami jedocześnie i nie ma w tym żadnej sprzeczności. "Silna Polska to silna Unia Europejska" - ocenił.



Duda podkreślił także znaczenie dla Polski funduszy europejskich. "Za każdym dobrze wydanym euro stoją konkretni ludzie, stoją włodarze miast, powiatów i gmin, stoją lokalne społeczności, którym drogie są ich małe ojczyzny, stoją przedsiębiorcy, liderzy i społecznicy" - tłumaczył.

"Solidarność i bezpieczeństwo to wartości, którymi na co dzień się kierujemy"



Duda odniósł się także do zaangażowania Polaków w budowę Unii. "Zaangażowanie w budowę wspólnoty europejskiej płynie z naszego patriotyzmu, ale płynie też z naszego historycznego doświadczenia. My, Polacy, byliśmy przecież prekursorami w tworzeniu unii politycznych, co wyraził Ojciec Święty Jan Paweł II w powiedzeniu: Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej" - napisał prezydent. "Solidarność i bezpieczeństwo to wartości, którymi na co dzień się kierujemy. Dlatego możemy dziś z dumą powiedzieć: Europa to my, Unia Europejska to my" - podsumował.