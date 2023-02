Będę przekonywał prezydenta USA Joe Bidena do zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy i składowanego w Polsce sprzętu - zapowiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Duda podkreślił w TVP Info, że temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej zamierza poruszyć podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie w rozmowach w cztery oczy i na spotkaniach obu delegacji. Nie tylko w czasie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, ale przede wszystkim podczas jego wizyty u nas w Pałacu Prezydenckim - zapowiedział.

My mamy już dzisiaj bazy i mamy już sprzęt, ale uważam, że powinno być go więcej. Będę do tego też przekonywał prezydenta Joe Bidena - powiedział Duda w czwartek w TVP Info.

Twierdząco odpowiedział na pytanie, czy zamierza przekonywać do tego także przywódców Francji i Niemiec podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Prezydent wyraził przekonanie, że wystąpienie Joe Bidena w Warszawie "z całą pewnością będzie miało wymiar światowy" i będzie miało znaczenie "dla budowania systemu naszego bezpieczeństwa".

Duda spodziewa się "wielu konkretów"

Andrzej Duda podkreślił, że wizyta amerykańskiego przywódcy ma "potężną polityczną wagę". Przede wszystkim patrzę na konkretne, polityczne i niepolityczne aspekty tej wizyty i szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Polsce. To jest wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. To kolejne wystąpienie prezydenta Joe Bidena dotyczące bezpieczeństwa po tym, które wygłosił już na dziedzińcu Zamku Królewskiego rok temu. Teraz będzie kolejne wystąpienie w oczywisty sposób skierowane do całego świata - powiedział prezydent.

Dodał, że podczas tej wizyty spodziewa się "wielu konkretów". Nie chcę i nie mogę za bardzo o nich mówić, ale spodziewam się wielu konkretów. Być może będą to takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. Taka wizyta zawsze się na konkrety przekłada - zaznaczył.

Prezydent dopytywany, czy podczas tej wizyty prawdopodobne jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odparł, że takie kwestie nie są zapowiadane.

To są kwestie związane z bezpieczeństwem pana prezydenta Joe Bidena, to są kwestie związane z bezpieczeństwem pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to są kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, jako gospodarzy wszystkich spotkań, które będą się odbywały w tym czasie i wokół tej symbolicznej daty - pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę - powiedział Andrzej Duda.