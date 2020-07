Tuż przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu 27 krajów z szefem rady Europejskiej Charlesem Michelem i szefową KE Ursulą von der Leyen w mniejszym gronie spotkali się premierzy Holandii, Hiszpanii i Włoch. To oznacza, że Michel podejmuje próbę pogodzenia krajów północy kontynentu z południem.

Przywódcy europejscy podczas rozmów / Francisco Seco / POOL / PAP/EPA

Północ, reprezentowana przez premiera Holandii Marka Rutte chce mieć pewność, że gdy np. Włochy i Hiszpania otrzymają pomoc z Funduszu Odbudowy, to środki nie zostaną "przejedzone", a Hiszpanie i Włosi wprowadzą trudne i ambitne reformy dążące do poprawy sytuacji ekonomicznej. Dlatego też kraje z północy domagają się jednomyślności przy podejmowaniu decyzji o uruchamianiu środków z Funduszu. Północ chce mieć pełną kontrolę. Kraje z południowej części odrzucają ten dyktat twierdząc, że takie rozwiązanie jest dla nich upokarzające. Boją się one bowiem narzucania im przez resztę UE niepopularnych zmian dotyczących np. podatków, kwestii zabezpieczenia społecznego, czy wieku emerytalnego.

Po rozmowach Charles Michel ma położyć na stół nową propozycję. Poza zmianą proporcji między grantami i pożyczkami Michel zaproponował też zmodyfikowanie klucza rozdziału środków, tak by 40 proc. było wydawanych w oparciu o dane dotyczące PKB i bezrobocia z lat 2015-2019, a 40 proc. w oparciu o dane z lat kryzysowych.





Całkowita suma 750 mld euro funduszu obudowy miałaby się nie zmienić, ale inna byłaby jego konstrukcja niż zakładano wcześniej. Kwota, jaka w sumie mogłaby trafić do krajów w formie grantów, miałaby sięgnąć 450 mld euro, z czego 325 mld byłoby w specjalnym funduszu odbudowy i odporności. 300 mld euro w tym samym funduszu miałoby formę pożyczek. Do kwoty 625 mld euro doszłoby jeszcze 125 mld euro w innych instrumentach.

Rutte będzie musiał ustąpić?

Premier Holandii Mark Rutte sam przyznał, że zirytował wczoraj wieczorem pozostałych przywódców na szczycie UE. Szef holenderskiego rządu będzie musiał jednak ustąpić w jakiejś kwestii. Holandia to mały kraj, proeuropejski i trudno sobie wyobrazić, żeby długo wytrzymał presję Francji i Niemiec.

Rutte na razie żąda za wiele. Sam przyznaje, że jego grupa popleczników zmalała, by nie powiedzieć, że już kompletnie stopniała. Przyznał, że chce pokazać solidarność z krajami południa, które czekają na uruchomienie pomocy, bo bardzo ucierpiały z powodu pandemii, podkreślił jednak, że "nadal reformy to główne punkty na jego liście żądań".

Wiele będzie zależało od tego, czy w nowej propozycji Michela będzie coś, co umożliwi Ruttemu powrót do Holandii z tarczą, a nie na tarczy.

W grupie państw oszczędnych, poza Holandią, są jeszcze Austria, Dania i Szwecja. Jednak problemy mają nie tylko te kraje. Polska, ale też Francja i szereg innych krajów domaga się likwidacji rabatów od składek, jakie mieliby dostać najwięksi płatnicy.

Porozumienia nie ma też w sprawie wielkości budżetu na lata 2021-2027. Zgodnie z najnowszą propozycją wieloletnie ramy finansowe tego budżetu miałyby opiewać na 1,074 bln euro, ale i tu "oszczędni" chcieliby cięć.