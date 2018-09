Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie pracują nad dronem, który ma być wykorzystywany m.in. do poszukiwań ratunkowych na wodzie. Pierwsze testy "drona na uwięzi" odbyły się na statku szkoleniowym Nawigator XXI. "Dron ma być narzędziem przede wszystkim dla służb ratowniczych. Umożliwi on obserwację z góry. To ważne szczególnie teraz, gdy konieczne jest wsparcie w kwestii zjawiska migracji" - opowiada jeden z konstruktorów Alberto Mennella z firmy Top View.

