Co trzeci lokator na opłaty związane z wynajmem mieszkania przeznacza od 41 do 60 proc. swojego miesięcznego budżetu - wynika z raportu przeprowadzonego przez portal Nieruchomosci-online. Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu wynagrodzeń nie nadąża za rosnącymi kosztami najmu.

Co trzeci lokator na opłaty związane z wynajmem mieszkania przeznacza od 41 do 60 proc. swojego miesięcznego budżet / Marek Bazak / East News

Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał najemców, jak dużą część ich miesięcznego budżetu stanowią ponoszone przez nich koszty najmu.

Wyniki badania "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2025" potwierdzają, że mieszkanie jest dla wielu ogromnym wydatkiem.

34 proc. ankietowanych wskazało, że wydaje na najem od 41 do 60 proc. miesięcznego budżetu.

32 proc. przeznacza na ten cel od 21 do 40 proc. dochodów.

18 proc. wydaje na wynajem ponad 60 proc. miesięcznych środków.

Tylko 16 proc. lokatorów może pozwolić sobie na to, by koszty najmu nie przekraczały 20 proc. ich budżetu.

/ Materiały prasowe

Co trzeci najemca wydaje na najem mniej więcej połowę zasobów swojego portfela. Tak wygląda brutalna rzeczywistość. Lokatorzy niejednokrotnie muszą porządnie nagimnastykować się, aby znaleźć mieszkanie w rozsądnej cenie, w akceptowalnym stanie i w miarę korzystnej lokalizacji. Najtrudniej mają osoby poszukujące w największych miastach - podkreśla Anna Zachara-Widła, Customer Voice Expert w portalu Nieruchomosci-online.pl.

Swoisty szklany sufit, który uniemożliwia zakup własnego mieszkania, skazuje szczególnie wielu młodych na ponoszenie takich kosztów - dodaje.

Czynsze rosną w wielu miastach

Rynek najmu w Polsce nie jest jednolity, a zmiany czynszów zależą od konkretnego miasta. Ceny mieszkań najczęściej rosną jednak w miastach wojewódzkich.

Kawalerki: porównując sierpień 2025 r. do sierpnia 2024 r., stawki wzrosły w 10 miastach wojewódzkich, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Białymstoku (od 2 do 12 proc. r/r). Spadki odnotowano w 5 miastach: Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu (od 1 do 7 proc. r/r).





Mieszkania dwupokojowe: Ceny wzrosły w 9 miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu (od 1 do 9 proc. r/r). Obniżki zanotowano w Białymstoku, Gorzowie Wlkp., Katowicach i Zielonej Górze (od 3 do 5 proc. r/r). W pięciu miastach - Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu - stawki pozostały na podobnym poziomie.

W wielu dużych aglomeracjach najemcy muszą liczyć się z rosnącymi kosztami, choć w części miast, szczególnie na południu i zachodzie kraju, ceny pozostają stabilne lub nawet spadają.

/ Materiały prasowe

Pensje rosną wolniej niż czynsze

Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu wynagrodzeń nie nadąża za rosnącymi kosztami najmu. Według Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 7 proc. niż rok wcześniej. Tymczasem w wielu miastach czynsze szybują w górę.

Największy skok kosztów najmu wystąpił zwłaszcza w latach 2022-2023, kiedy popyt wzrósł gwałtownie w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy i ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych. W efekcie w wielu lokalizacjach koszty najmu zwiększały się nawet dwucyfrowo rok do roku, czyli zdecydowanie szybciej niż wynagrodzenia. To sprawiło, że coraz większa część budżetu gospodarstw domowych musiała być przeznaczona na mieszkanie, co mocno skomplikowało najemcom gromadzenie oszczędności na wkład własny do zakupu nieruchomości - wyjaśnia Rafał Bieńkowski z portalu portal Nieruchomosci-online.

Badanie "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2025" zostało przeprowadzone w sierpniu przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych Polaków.