27 września w Muzeum Mazowieckim w Płocku zostanie otwarta wystawa kostiumów teatralnych z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego. Ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie do końca roku. Ma na celu przybliżenie widzom atmosfery dawnych spektakli oraz ukazanie, jak zmieniała się estetyka teatralna na przestrzeni ostatnich 50 lat.

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na wystawę kostiumów teatralnych (Zdjęcie ilustracyjne) / Jakub Kamiński / PAP

Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie ponad 20 kostiumów pochodzących z różnych przedstawień płockiego teatru. Wśród nich znajdą się najstarsze stroje z premierowego spektaklu "Krakowiacy i górale", którym w 1975 roku oficjalnie zainaugurowano działalność teatru. Pokazane zostaną także kostiumy z inscenizacji klasycznych dzieł, takich jak "Balladyna", "Miarka za miarkę" czy "Hamlet", a także bajkowe stroje z przedstawień "Pchła szachrajka" i "Konik garbusek". Nie zabraknie również kostiumów ze spektakli opartych na tekstach patrona sceny - Jerzego Szaniawskiego (1886-1970), znanego dramatopisarza, autora słuchowisk radiowych i felietonisty.

Organizatorzy podkreślają, że wystawa to nie tylko prezentacja pięknych materiałów, krojów i barw, ale także fragment tożsamości teatru, zapisany w tkaninach, szwach i scenicznych historiach. Wernisaż odbędzie się 27 września o godzinie 17:00. Ekspozycja powstała z inicjatywy scenografa Krzysztofa Małachowskiego, a każdy z prezentowanych kostiumów jest świadectwem kunsztu artystycznego, teatralnego rzemiosła i wyobraźni twórców.

50 lat Teatru Dramatycznego w Płocku

Wystawa została przygotowana w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Teatru Dramatycznego w Płocku, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Historia płockiego teatru sięga końca 1974 roku, kiedy to odbyła się nieoficjalna premiera "Romea i Julii" w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Oficjalna działalność rozpoczęła się w 1975 roku, a rodzicami chrzestnymi teatru zostali wybitni aktorzy Ryszarda Hanin i Tadeusz Łomnicki.

Obecnie teatr dysponuje trzema scenami: dużą (402 miejsca), kameralną (92 miejsca) i salą "Piekiełko" (60 miejsc). W budynku znajdują się także sala baletowa, garderoby, pracownie krawieckie i modelatorsko-plastyczna, studio nagrań, pralnia oraz magazyny kostiumów i rekwizytów. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że pierwszą płocką sceną był Teatr Miejski, utworzony w 1812 roku w dawnym kościele św. Trójcy, który działał do 1940 roku. Budynek ten został zburzony przez Niemców podczas II wojny światowej, a jego makietę odsłonięto w 2016 roku w pobliżu dawnej lokalizacji, upamiętniając jedną z najstarszych stałych placówek kulturalnych tego typu w Polsce.