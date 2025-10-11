Premier wydał zarządzenie, które zapewni pracownikom administracji państwowej dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 roku. Dzięki temu wielu urzędników będzie mogło cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada. Sprawdzamy, kogo obejmuje nowe rozwiązanie i jakie są zasady przyznawania wolnego.

Długi weekend listopadowy 2025: Nowe zarządzenie premiera i zasady wolnego, fot. Shutterstock / ludovic MARIN / AFP / East News

Premier wydał zarządzenie ustanawiające 10 listopada 2025 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej.

Dodatkowy dzień wolny jest rekompensatą za święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę 1 listopada.

Nie wszyscy pracownicy otrzymają wolne - wyłączeni są m.in. zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych oraz w systemie zmianowym.

Zarządzenie premiera: 10 listopada dniem wolnym dla urzędników

Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 roku, dzień 10 listopada 2025 został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Decyzja ta jest związana z przypadającym w sobotę 1 listopada świętem Wszystkich Świętych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników etatowych. W przypadku administracji państwowej decyzję o konkretnym terminie podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy urzędów centralnych, wojewódzkich oraz innych jednostek administracji rządowej będą mogli skorzystać z czterodniowego weekendu, który potrwa od 8 do 11 listopada. Dodatkowy dzień wolny przypadnie tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości, które obchodzone jest 11 listopada.

Kogo obejmuje dodatkowy dzień wolny?

Zarządzenie premiera dotyczy przede wszystkim członków korpusu służby cywilnej, czyli osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędach ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych jednostkach pomocniczych administracji rządowej. Obejmuje także pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych.

Warto jednak zaznaczyć, że zarządzenie nie dotyczy wszystkich pracowników sektora publicznego. Wyłączone są z niego m.in. terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej oraz jednostki, w których odrębne ustawy przewidują inne zasady udzielania wolnego.

Czy wszyscy pracownicy dostaną wolne 10 listopada?

Chociaż 10 listopada 2025 nie jest ustawowo wolny od pracy, wielu pracodawców - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - może zdecydować się na wyznaczenie tego dnia jako wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego nie wszyscy zatrudnieni będą mogli skorzystać z długiego weekendu.

Zgodnie z Kodeksem pracy, dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie pracownikom etatowym. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz na kontraktach B2B nie są objęte tym przywilejem. Dodatkowo, pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy, również mogą nie otrzymać wolnego dnia 10 listopada.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

W 2025 roku w Polsce przewidziano kilka dni ustawowo wolnych od pracy. Jednak ze względu na przypadające w sobotę święto Wszystkich Świętych, pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników etatowych. W administracji państwowej będzie to właśnie 10 listopada, co pozwoli wielu osobom na dłuższy wypoczynek w listopadzie.