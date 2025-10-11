Premier wydał zarządzenie, które zapewni pracownikom administracji państwowej dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 roku. Dzięki temu wielu urzędników będzie mogło cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada. Sprawdzamy, kogo obejmuje nowe rozwiązanie i jakie są zasady przyznawania wolnego.
- Premier wydał zarządzenie ustanawiające 10 listopada 2025 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej.
- Dodatkowy dzień wolny jest rekompensatą za święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę 1 listopada.
- Nie wszyscy pracownicy otrzymają wolne - wyłączeni są m.in. zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych oraz w systemie zmianowym.
Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 roku, dzień 10 listopada 2025 został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Decyzja ta jest związana z przypadającym w sobotę 1 listopada świętem Wszystkich Świętych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników etatowych. W przypadku administracji państwowej decyzję o konkretnym terminie podejmuje Prezes Rady Ministrów.
Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy urzędów centralnych, wojewódzkich oraz innych jednostek administracji rządowej będą mogli skorzystać z czterodniowego weekendu, który potrwa od 8 do 11 listopada. Dodatkowy dzień wolny przypadnie tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości, które obchodzone jest 11 listopada.
Zarządzenie premiera dotyczy przede wszystkim członków korpusu służby cywilnej, czyli osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędach ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych jednostkach pomocniczych administracji rządowej. Obejmuje także pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych.
Warto jednak zaznaczyć, że zarządzenie nie dotyczy wszystkich pracowników sektora publicznego. Wyłączone są z niego m.in. terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej oraz jednostki, w których odrębne ustawy przewidują inne zasady udzielania wolnego.
Chociaż 10 listopada 2025 nie jest ustawowo wolny od pracy, wielu pracodawców - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - może zdecydować się na wyznaczenie tego dnia jako wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego nie wszyscy zatrudnieni będą mogli skorzystać z długiego weekendu.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie pracownikom etatowym. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz na kontraktach B2B nie są objęte tym przywilejem. Dodatkowo, pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy, również mogą nie otrzymać wolnego dnia 10 listopada.
W 2025 roku w Polsce przewidziano kilka dni ustawowo wolnych od pracy. Jednak ze względu na przypadające w sobotę święto Wszystkich Świętych, pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników etatowych. W administracji państwowej będzie to właśnie 10 listopada, co pozwoli wielu osobom na dłuższy wypoczynek w listopadzie.