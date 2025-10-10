Sędzia Sławomir Pałka, w latach 2014-2018 związany z Krajową Radą Sądownictwa, został nowym wiceministrem sprawiedliwości, o czym poinformował resort. W piątek prawnik odebrał akt powołania.
- Minister Waldemar Żurek podkreślił doświadczenie, profesjonalizm i zaufanie do nowego wiceministra.
- Sędzia Pałka ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, aplikację sądową odbył przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2002 roku związany z sądownictwem.
- W latach 2006-2009 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, m.in. nad Funduszem Sprawiedliwości i nadzorem nad zakładami poprawczymi.
- Zakres obowiązków nowego wiceministra zostanie określony w najbliższym czasie
Sędziego Pałkę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości powołał premier Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. "Powołanie to kończy proces kompletowania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości" - oświadczył cytowany w komunikacie resortu minister Żurek.