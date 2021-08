Są wolne miejsca dla kandydatów na studentów. Lubelskie i podkarpackie uczelnie ogłaszają dodatkowy nabór. Rekrutacja będzie trwała do połowy września. Jakie kierunki są dostępne?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Na kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że - jak co roku - duży ruch w systemie odnotujemy we wrześniu - mówi Katarzyna Skałecka z UMCS.

Aktualnie otwarta jest rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

Administracja publiczna

Animacja kultury

Archeologia

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Biologia, spec. Bioanalityka

Chemia, spec. Chemia analityczna

Chemia, spec. Podstawowa i stosowana

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Fizyka

Geografia

Geoinformatyka

Germanistyka

Gospodarka przestrzenna

Historia

Matematyka

Matematyka w finansach

Nauczanie fizyki i informatyki

Nauczanie matematyki i informatyki

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Portugalistyka

Prawno- administracyjny

Prawno-biznesowy

Romanistyka

Rusycystyka

Turystyka historyczna

Ukrainistyka

Wychowanie fizyczne

Cały czas trwa także rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia oraz na studia niestacjonarne. Szczegółowe zasady przyjęć oraz terminy zakończenia naborów znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie: https://rejestracja.umcs.pl/

II tura rekrutacji na Politechnice Lubelskiej

Politechnika Lubelska zakończyła nabór na 7 najpopularniejszych kierunków, ale wciąż można się ubiegać o przyjęcie na 15 innych. Do 15 września br. uczelnia przedłuża termin rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia Są to:

budownictwo

elektrotechnika

inżynieria multimediów

inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

transport

mechanika i budowa maszyn

inżynieria biomedyczna

robotyzacja procesów wytwórczych

zarządzanie i inżynieria produkcji

inżynieria odnawialnych źródeł energii

inżynieria środowiska

edukacja techniczno-informatyczna

inżynieria i analiza danych

inżynieria bezpieczeństwa

matematyka.

17 września br. ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji.

W pierwszym terminie rekrutacji na 2010 zaplanowanych miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia zgłosiło się 4200 kandydatów. Z tej grupy 2250 osób zostało zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok. Po dostarczeniu dokumentów, limity zostały wypełnione na 7 kierunkach: architekturze, finansach i rachunkowości, informatyce, inżynierii logistyki, marketingu i komunikacji rynkowej, mechatronice, zarządzaniu. Na tych kierunkach rekrutacja została zakończona.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa drugi etap rekrutacji na studia. Nabór potrwa do wyczerpania miejsc, a w ofercie znajdują się kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno w Lublinie, jak i w Stalowej Woli.

Drugi etap rekrutacji odbywa się w trybie wolnym. Oznacza to, że osoby które spełniają warunki i poprawnie wypełnią formularz zgłoszenia, decyzję o przyjęciu na studia mają szansę otrzymać nawet tego samego dnia. Rekrutacja na poszczególne kierunki będzie trwała do wyczerpania miejsc, nie dłużej niż do 20 września. Na kandydatów czekają różnorodne kierunki, m.in. humanistyczne, społeczne i ścisłe. W ostatnich dniach w Filii KUL w Stalowej Woli otworzona została administracja (studia I stopnia), bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia) i nauki o rodzinie.

Spośród dostępnych jeszcze kierunków dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. filologie, bezpieczeństwo narodowej i ekonomia. Jednak z każdym dniem ubywa miejsc na wielu innych kierunkach i cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi chce dołączyć do naszej wspólnoty wiedzy na KUL.

Oferta dostępnych kierunków jest na bieżąco weryfikowana, ich lista wraz ze szczegółowym opisem każdego z kierunków oraz zasadami rekrutacji jest dostępna na stronie: http://kandydat.kul.pl/

Nadal trwa także nabór na studia podyplomowe oraz rejestracja kandydatów do Teologicznego Studium Licencjackiego i Szkoły Doktorskiej KUL.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Drugi nabór na studia I stopnia - internetowa rejestracja kandydatów trwa do 19 września 2021 r.

Drugi nabór na studia II stopnia - internetowa rejestracja kandydatów trwa do 10 września 2021 r.

Cały czas trwa I nabór na studia jednolite magisterskie niestacjonarne na kierunek weterynaria - do 16 sierpnia 2021.

Na każdym kierunku jest od kilku do kilkunastu miejsc:

Można wybierać spośród różnorodnej oferty studiów, wolne miejsca są na kierunkach:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii - agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcji - ekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - biotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

6. Wydział Biologii Środowiskowej - biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii - leśnictwo, rolnictwo

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcji - ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

6. Wydział Biologii Środowiskowej - biokosmetologia, ochrona środowiska

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Agrobioinżynierii - turystyka i rekreacja

2. Wydział Biologii Środowiskowej - biologia, specjalność biologia sądowa

3. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - dietetyka

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Agrobioinżynierii - agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, turystyka i rekreacja

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - behawiorystyka zwierząt

3. Wydział Inżynierii Produkcji - inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność inżynieria zarządzania produkcją i usługami

4. Wydział Biologii Środowiskowej - biologia, specjalność biologia sądowa

Więcej informacji na uczelni www.up.lublin.pl, szczegółowych informacji udzielają również sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Druga tura rekrutacji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Po podsumowaniu I tury rekrutacji w UR podjęto decyzje o kierunkach, które będą dostępne w II turze. Szczegółowe liczby dostępnych miejsc będą znane po 13 sierpnia 2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów dostępne są pod adresem - www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022

TERMINY REKRUTACJI:

Elektroniczna rejestracja (rekrutacja.ur.edu.pl) trwa od 23 sierpnia 2021r. do 16 września 2021r. (cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną do 10 września),

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata : 21 września 2021r. od godz. 14:00.

Kierunki na które będzie prowadzony nabór:

Kolegium Nauk Humanistycznych:

ARCHEOLOGIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - studia I i ll stopnia, stacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA - studia ll stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

FILOZOFIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

GRAFIKA - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

HISTORIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

INSTRUMENTALISTYKA - studia I stopnia, stacjonarne

JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO - studia I i ll stopnia, stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA - studia ll stopnia, stacjonarne

MUZEOLOGIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

POLONISTYKA STOSOWANA - studia I stopnia, stacjonarne

SZTUKI WIZUALNE - studia I i ll stopnia, stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

Kolegium Nauk Społecznych:

ADMINISTRACJA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA - I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - II stopnia stacjonarne

NAUKI O RODZINIE, PROFIL PRAKTYCZNY - I stopnia stacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PROFIL PRAKTYCZNY - jednolite studia magisterskie, niestacjonarne

PEDAGOGIKA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI - I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA, PROFIL PRAKTYCZNY - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

PRAWO - jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA EUROPEJSKIE - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kolegium Nauk Przyrodniczych:

AGROLEŚNICTWO- I STOPNIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU- I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

BIOLOGIA - I i II STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

BIOTECHNOLOGIA - I STOPNIA STACJONARNE

INFORMATYKA - I STOPNIA STACJONARNE

INFORMATYKA I EKONOMETRIA - I STOPNIA STACJONARNE

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - I STOPNIA STACJONARNE

LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM I - I STOPNIA STACJONARNE

MATEMATYKA - I i II STOPNIA STACJONARNE

MECHATRONIKA - I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA - I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

ROLNICTWO - I STOPNIA STACJOARNE i NIESTACJONARNE

SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE - I STOPNIA STACJONARNE

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - I STOPNIA STACJOARNE i NIESTACJONARNE

Kolegium Nauk Medycznych (informacja o pozostałych kierunkach w KNM będzie niebawem uzupełniona na stronie ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022: