W środę zakończy się remont węzła Balin na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem - podała zarządzająca drogą spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Tym samym zakończą się trwające od marca utrudnienia w tym rejonie.

W pełni funkcjonalne skrzyżowanie z autostradą udostępniamy po remoncie dziewięć dni wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. Od środy w tym rejonie ruch będzie się odbywał bez utrudnień - zapowiedział rzecznik spółki Stalexport Autostrada Małopolska, Rafał Czechowski.



Zakończenie robót w rejonie węzła Balin oznacza otwarcie dla ruchu ostatniej z wyremontowanych części ulicy Balińskiej oraz wylotu ulicy Działkowej, po północnej stronie węzła.



Prace remontowe na węźle Balin obejmowały wykonanie m.in. nowej nawierzchni na łącznicach: zjazdowych z autostrady A4 z Katowic i z Krakowa na ulicę Balińską oraz zjazdowych z ulicy Balińskiej na A4 w kierunku Krakowa i Katowic. Dodatkowo wyremontowane zostały ulice Działkowa i Balińska.



Z węzła Balin korzystają przede wszystkim mieszkańcy miejscowości powiatu chrzanowskiego; ulica Balińska łączy autostradę A4 z drogą krajową nr 79 i wiedzie w kierunku Chrzanowa.



Spółka Stalexport Autostrada Małopolska zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. W pierwszym półroczu br. (w odniesieniu do tego samego okresu 2017) ruch na tym odcinku autostrady wzrósł o 5,2 proc.; z drogi korzystało średnio ok. 43,1 tys. samochodów na dobę. Przychody zarządcy autostrady z poboru opłat wzrosły w pierwszym półroczu o 6,6 proc., do 158,1 mln zł.



(mn)