Policjanci z Bielska-Białej podczas patrolu zatrzymali samochód osobowy, jadący z dużą prędkością. W środku, obok kierowcy, siedziała jego żona, która właśnie zaczęła rodzić! Mundurowi postanowili pomóc przyszłym rodzicom i eskortowali ich prosto pod drzwi szpitala. To była błyskawiczna akcja, zobacz ją na filmie.

Policjanci eskortują samochód osobowy z rodzącą kobietą Policja Śląska /Internet

Do niecodziennej sytuacji doszło w środę, chwilę po 15:00. Dwaj policjanci patrolowali Aleję Gen. Andersa w Bielsku-Białej. W pewnym momencie zauważyli osobowe mitsubishi, którego kierowca poruszał się z dużą prędkością.

Postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Jak się okazało, w samochodzie oprócz mężczyzny, była też jego rodząca żona. Oboje jechali właśnie do szpitala. Policjanci szybko podjęli decyzję. Skontaktowali się z oficerem dyżurnym, włączyli sygnały dźwiękowe w swoim radiowozie i postanowili eskortować samochód z rodząca kobietą. Dzięki temu rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie trafili do szpitala.