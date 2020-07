Alimentów nie płaci już prawie 282 tys. osób, a ich zaległości wzrosły do 11,4 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec maja br. Do bazy dłużników w czerwcu trafiło kolejnych 2261 „alimenciarzy”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor wynika, że na koniec maja br. prawie 282 tys. osób nie wywiązywało się z płacenia dzieciom alimentów. Zaległości z tego tytułu wynoszą już prawie 11,4 mld zł, a gminy współpracujące z rejestrem stale przekazują informacje o kolejnych dłużnikach - czytamy w komunikacie.

"Czas pandemii nie spowodował zmniejszenia się liczby tych zgłoszeń. W pierwszym półroczu tego roku gminy dopisały prawie 14 tys. nowych dłużników alimentacyjnych. Liczba ta jest porównywalna do analogicznego okresu z ubiegłego roku. W czerwcu do bazy dłużników trafiło 2261 'alimenciarzy'" - podano.



Problem długów alimentacyjnych dotyka całej Polski, ale najbardziej doskwiera opiekunom dzieci z województw: śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego - w każdym z nich zadłużenie przekracza miliard złotych.



Według danych BIG to mężczyźni stanowią przytłaczającą większość dłużników alimentacyjnych - 94 proc. Średni dług na osobę w kraju przekracza już 40 tys. zł, a w dziesięciu województwach jest jeszcze wyższy. Zaległości rekordzistów są znacznie wyższe. Na pierwszym miejscu jest 49-letni mieszkaniec Mazowsza z długiem wynoszącym 640 tys. zł, drugą i trzecią pozycję niechlubnego rankingu zajmują 42- i 41-letni ojcowie z Wielkopolski, zadłużeni wobec dzieci na 590 tys. zł i 575 tys. zł - czytamy.



Powołując się na badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, BIG wskazuje, że o ile "zwykli" dłużnicy nie cieszą się sympatią i szacunkiem w oczach innych, to "alimenciarze" budzą niechęć, odrazę i powszechnie deklarowane potępienie.



"Zobowiązania alimentacyjne mają wyjątkowy charakter, wynikający ze szczególnego kontekstu społeczno-psychologicznego i emocjonalnego leżącego u ich podstaw" - wskazał, cytowany w komunikacie Roman Pomianowski ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonym.



Dodał, że fundamentalny jest problem relacji między dwiema stronami tego konfliktu oraz silne emocje z tym związane - poczucie krzywdy, żal, złość, które utrudniają znalezienie konstruktywnego rozwiązania.



Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.