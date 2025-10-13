Dzień Edukacji Narodowej, znany powszechnie jako Dzień Nauczyciela, przypada 14 października i budzi wiele pytań wśród uczniów oraz rodziców. Czy tego dnia szkoły są otwarte? Jak wygląda organizacja zajęć i czy uczniowie mają zapewnioną opiekę? Wyjaśniamy, jak funkcjonują placówki oświatowe w tym wyjątkowym dniu.

Co się dzieje w szkołach w Dzień Nauczyciela? Odpowiadamy na najważniejsze pytania / Shutterstock

14 października nie odbywają się lekcje, ale szkoły pozostają otwarte.

Nauczyciele są obecni w pracy i realizują inne obowiązki, w tym opiekę nad uczniami.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w placówkach, mimo braku tradycyjnych zajęć dydaktycznych.

Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony corocznie 14 października, to wyjątkowe święto upamiętniające powołanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. W Polsce dzień ten jest znany również jako Dzień Nauczyciela i stanowi okazję do wyrażenia wdzięczności wszystkim pracownikom oświaty za ich trud i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, która reguluje prawa i obowiązki nauczycieli od 1982 roku, 14 października uznaje się za święto całej społeczności szkolnej. Przepisy jasno określają, że w tym dniu nie odbywają się tradycyjne zajęcia lekcyjne.

Czy szkoły są otwarte w Dzień Nauczyciela?

Choć 14 października nie jest dniem wolnym od pracy dla nauczycieli, szkoły pozostają otwarte. Nauczyciele są zobowiązani do obecności w placówkach i realizowania innych zadań wynikających ze statutu szkoły. Oznacza to, że choć uczniowie nie uczestniczą w typowych lekcjach, mogą liczyć na opiekę i wsparcie ze strony kadry pedagogicznej.

W praktyce w wielu szkołach organizowane są w tym dniu różnego rodzaju zajęcia opiekuńcze, wychowawcze lub integracyjne, które mają na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i ciekawego spędzenia czasu. Nauczyciele mogą również wykorzystać ten czas na przygotowanie do kolejnych lekcji, doskonalenie zawodowe czy realizację innych obowiązków służbowych.

Jak wygląda opieka nad uczniami?

Dzień Edukacji Narodowej to czas, kiedy szkoły nie prowadzą regularnych lekcji, ale nie pozostawiają uczniów bez opieki. Rodzice mogą być spokojni - placówki zapewniają dzieciom opiekę, a nauczyciele organizują zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. W wielu szkołach odbywają się w tym dniu uroczyste akademie, spotkania z wychowawcami lub zajęcia integracyjne.

Dla nauczycieli to także okazja do refleksji nad własnym rozwojem zawodowym oraz wymiany doświadczeń z kolegami po fachu. Zgodnie z przepisami, święto to nie zwalnia pedagogów z obowiązku obecności w pracy, lecz jedynie z prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Obowiązki nauczycieli w Dzień Nauczyciela

W Dzień Edukacji Narodowej nauczyciele realizują różnorodne zadania, które nie są bezpośrednio związane z nauczaniem. Obejmują one m.in. opiekę nad uczniami, organizację zajęć wychowawczych, przygotowanie materiałów dydaktycznych czy udział w szkoleniach i warsztatach. W wielu placówkach odbywają się także uroczystości z okazji święta, podczas których wręczane są nagrody i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych nauczycieli.