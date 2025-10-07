Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach szkolnych. Decyzja resortu nie pozostawia złudzeń - pedagodzy nie mogą liczyć na żadne dodatkowe pieniądze za wyjazdy z uczniami. Temat ten budzi ogromne emocje w środowisku oświatowym, zwłaszcza po lutowym orzeczeniu Sądu Najwyższego, które dawało nadzieję na zmianę sytuacji.

Dzieci na wycieczce szkolnej w Warszawie / Shutterstock

Pensja nauczyciela podczas wycieczki szkolnej jest taka sama, jakby prowadził lekcje w klasie, mimo że często pracuje znacznie więcej.

W lutym 2025 roku Sąd Najwyższy orzekł, że wszystkie godziny nadliczbowe nauczycieli powinny być traktowane jako nadgodziny według Kodeksu pracy, co mogłoby oznaczać dodatkowe płatności za pracę podczas wycieczek szkolnych.

MEN tłumaczy, że nauczyciele są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, a nie Kodeksu pracy, co komplikuje rozliczenia i nie przewiduje dodatkowych świadczeń za wycieczki.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

W lutym 2025 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, które wielu nauczycieli odebrało jako przełomowe. Sąd uznał, że wszystkie godziny nadliczbowe nauczyciela powinny być traktowane jako nadgodziny w rozumieniu Kodeksu pracy. W praktyce oznaczałoby to, że każdy czas pracy ponad normę - także podczas wycieczek szkolnych - powinien być odpowiednio opłacony.

Nauczyciele, którzy często podczas wyjazdów z uczniami pracują po kilkanaście godzin na dobę, liczyli, że wreszcie otrzymają wynagrodzenie adekwatne do ponoszonej odpowiedzialności i wysiłku. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej szybko rozwiało te nadzieje.

Stanowisko MEN

Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca w rozmowie z WP potwierdziła, że od 1 września 2025 roku nauczyciel wyjeżdżający z klasą "zachowuje prawo do wynagrodzenia za przydzielone, a niezrealizowane godziny ponadwymiarowe". Oznacza to, że nauczyciel otrzyma pensję tak, jakby prowadził lekcje w szkole, ale nie ma gwarancji żadnej dodatkowej zapłaty za sam wyjazd.

Za sam wyjazd nie ma zagwarantowanego żadnego dodatkowego wynagrodzenia - podkreśliła Gorczyca.

W praktyce wygląda to tak, że nauczyciel, który wyjeżdża z uczniami na wycieczkę, otrzyma dokładnie taką samą pensję, jakby przez ten czas prowadził lekcje w klasie. Mimo że podczas wyjazdu nauczyciel często pracuje po kilkanaście godzin dziennie, pełni opiekę i dba o bezpieczeństwo kilkunastu uczniów. Te godziny nie są uznawane ani jako nadliczbowe, ani jako praca w godzinach nocnych.

Przepisy nie przewidują dodatkowych świadczeń

Ministerstwo tłumaczy, że obecnie nie istnieją przepisy, które gwarantowałyby nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie za wycieczki szkolne. Zamieszanie wokół tej kwestii wzięło się z orzeczeniem Sądu Najwyższego, jednak resort edukacji podkreśla, że nauczyciele są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, a nie Kodeksu pracy, co znacząco komplikuje rozliczenia.

Karta Nauczyciela od 1.09.2025 r. zapewnia prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, ale nie przewiduje dodatkowych świadczeń za sam wyjazd - wyjaśnia rzeczniczka MEN.

Wycieczka to obowiązek, nie dodatkowe zadanie

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Portalem Samorządowym przypomina, że obowiązujący wymiar czasu pracy nauczyciela to 40 godzin tygodniowo - taki sam jak w innych zawodach.

Warto zauważyć, że jeśli chodzi o wymiar czasu pracy nauczyciela, to on jest 40-godzinny, czyli taki, jaki obowiązuje wszystkich pracowników. W związku z tym ten czas, który jest pomiędzy 40-godzinnym czasem pracy a godzinami pensum, to jest czas, który może wykorzystać dyrektor szkoły do wskazywania innych zadań, do kwestii związanych z wyjściami z uczniami, do doskonalenia się, przygotowania do zajęć i tak dalej - mówi Lubnauer.

Oznacza to, że wycieczki szkolne mieszczą się w zakresie obowiązków nauczyciela, a nie stanowią dodatkowego zadania wymagającego osobnego wynagrodzenia.

Resort edukacji zapowiada zmiany, ale nie teraz

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że pracuje nad rozwiązaniami systemowymi, które w przyszłości jasno określą zasady wynagradzania nauczycieli za wycieczki. Jednak jak do tej pory, resort nie przedstawił żadnych propozycji.

Do tego czasu każdy wyjazd z uczniami pozostanie pracą bez dodatkowego wynagrodzenia - choć często wymaga od nauczycieli o wiele więcej pracy niż zwykły dzień w szkole.