Program 500+ to ogromny sukces, będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. Lepsze jest wrogiem dobrego - napisała na Twitterze wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

"Program 500+ to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. Lepsze jest wrogiem dobrego. - napisała Beata Szydło na Twitterze, odnosząc się do ostatnich doniesień medialnych dotyczących prac w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł.

Podobne stanowisko przedstawiła wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dot. zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu "Rodzina 500+" - podkreśliła w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Rafalska.

Przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie w wysokości 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. Rafalska zaznaczyła, że ministerstwo rodziny na bieżąco monitoruje realizację programu i jego efekty.