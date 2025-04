Czy 13 kwietnia to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa? Czy Niedziela Palmowa to niedziela handlowa? Wiele osób zadaje sobie te pytania właśnie teraz - przed Wielkanocą. Warto wiedzieć, że zakupy w niedzielę będzie można zrobić w kwietniu dwa razy, bowiem nie tylko 13 kwietnia to niedziela handlowa. Sprawdź, kiedy jeszcze w tym miesiącu sklepy będą otwarte.