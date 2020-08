Czworo dzieci zostało rannych w wyniku przewrócenia się bryczki na terenie zespołu zamkowego w Sobkowie w Świętokrzyskiem. Woźnica uciekł z miejsca zdarzenia. Jak się później okazało, był pijany.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do zdarzenia doszło na terenie zamku rycerskiego w Sobkowie w powiecie jędrzejowskim. Bryczką podróżowało czworo dzieci w wieku od 3 do 8 lat wraz z dwiema matkami.

Nadkomisarz Kamil Tokarski, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że w pewnym momencie bryczka przewróciła się, a wszyscy pasażerowie z niej wypadli.



Jedno z dzieci zostało przygniecione. Do szpitala ostatecznie zabrano czworo dzieci - trzy dziewczynki w wieku 7-8 lat i trzyletniego chłopca - przekazał nadkomisarz Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji.



Dzieci z obrażeniami niezagrażającymi życiu zostały przewiezione do szpitala.



Woźnica uciekł z miejsca zdarzenia. Policja odnalazła go w miejscu zamieszkania. 53-letni mężczyzna był pijany, miał prawie 0,8 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Grozi mu do dwóch lat więzienia.