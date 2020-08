Dwoje dzieci i troje dorosłych zostało poważnie rannych w wypadku w Anielinie w Łódzkiem, który spowodował 60-letni mężczyzna. Usiadł on za kierownicą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i mając 4 promile alkoholu we krwi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

