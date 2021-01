W Warszawie doszło do awarii wodociągów. W efekcie część mieszkańców w jedenastu dzielnicach stolicy nie ma wody w kranach.

Powodem problemów są duże skoki temperatur. Do awarii doszło między innymi w rejonie ulicy Żelaznej na Woli, Mazowieckiej w Śródmieściu, Brazylijskiej na Pradze Południe i Madalińskiego na Mokotowie.

Jak informuje na Facebooku MPWiK w Warszawie w różnych punktach miasta pracują ekipy, które wspierane są przez wykonawców zewnętrznych:



Na Ursynowie wciąż zimno w mieszkaniach

Na Ursynowie wciąż wstrzymane są dostawy ciepła. Problem dotyczy mieszkańców kilkunastu bloków przy ulicy Grzegorzewskiej. Ta awaria - jak informuje reporter RMF FM - powinna zostać usunięta przed północą.

W czwartek w Warszawie doszło też do awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kondratowicza na Targówku. Poinformowała o niej Veolia Energia Warszawa.





Seria awarii sieci ciepłowniczej w Warszawie

W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano.

We wtorek w stolicy także doszło do awarii - kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej było bez ogrzewania.



W piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach. Tego samego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków.

Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej.