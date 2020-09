Z obecnej sytuacji politycznej wynika, że powinien nastąpić prawdziwy koniec walk na opozycji, może bowiem dojść na przykład do przyspieszonych wyborów parlamentarnych - ocenił wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Opowiedział się za ścisłą współpracą opozycji.

Włodzimierz Czarzasty / Maciej Kulczyński / PAP

Koniec walk na opozycji. Do tej pory mówiliśmy to w kategoriach, żeby było, a wieczorem każdy każdemu dosuwał. Jestem zwolennikiem ścisłej współpracy pomiędzy partiami opozycji demokratycznej - PO i PSL - powiedział Czarzasty w Polsat News.

Według niego taka współpraca opozycji jest potrzebna, bo można spodziewać się przełomu - może być rekonstrukcja rządu i mogą być przyspieszone wybory. W takiej sytuacji - podkreślił - "trzeba trochę refleksji w sobie znaleźć, przestać się oskarżać zacząć współpracować".

Zapewnił, że Lewica żadnych wyborów się nie boi i jest na nie gotowa. Jeśli trzeba będzie współpracować w ramach bloku demokratycznego, to trzeba to zrobić - to wymaga mądrości. Jeśli trzeba będzie iść oddzielnie, bo to będzie skuteczniejsze, to będziemy szli oddzielnie - stwierdził Czarzasty.

Mówiąc o sytuacji na opozycji zaznaczył, że nie ufa Konfederacji, jako opozycji, bo jego zdaniem, jeśli tylko dla polityków tego ugrupowania znajdą się "dobre warunki", dogada się ono z władzą i zacznie współpracować z PiS.

Podkreślił, że dla złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec obecnego rządu trzeba potrzebna by była współpraca nie tylko z Konfederacją, ale też z posłami Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Budować coś w opozycji do pana Kaczyńskiego, razem z panem Ziobro, no to ja mam zły odruch - stwierdził Czarzasty.