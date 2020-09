W Porannej rozmowie w RMF FM rozgorzała dyskusja na temat aktywności Lewicy w parlamencie. "Złożyliśmy 44 projekty ustaw dot. spraw gospodarczych, światopoglądowych i społecznych. Pierwsze ustawy klub Lewicy składał po 2-3 dniach od rozpoczęcia kadencji" - powiedział Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego lewicowej koalicji. I całkiem prawdopodobne, że rzeczywiście tak było. Sęk w tym, że... nie te zmiany obiecywali liderzy jego partii.

Posłowie Lewicy / Tomasz Gzell / PAP

Piątek, 11 października 2019 roku. Końcówka kampanii wyborczej. Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń wychodzą na konferencję prasową i prezentują harmonogram złożenia w Sejmie 37 ustaw w nowej kadencji parlamentu. Dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego - od likwidacji IPN i Polskiej Fundacji Narodowej przez niższy ZUS aż po wprowadzenie związków partnerskich. Plan jest ambitny: w każdym kwartale posłowie złożą kilka projektów.

Zrobimy to nie tylko po to, by uporządkować, to co zniszczył PiS, ale też by doprowadzić do tego, by wszystkim po prostu żyło się lepiej - mówi Robert Biedroń.

Do dziś projektów miało powstać ponad 30. A zostało złożonych pięć i to niezgodnie z harmonogramem: ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, o odpolitycznieniu procesu wyboru sędziów i o gwarantowanej emeryturze minimalnej 1600 zł. Łaskawie traktujemy wymieniony na liście wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło i Beaty Kempy przed Trybunałem Stanu, który też został złożony.

W Porannej rozmowie w RMF FM te braki wytykał Krzysztofowi Gawkowskiemu Robert Mazurek. Chociażby w dyskusji o wprowadzeniu leków za 5 złotych na receptę. Złożyliśmy ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej i tam jest zmiana przepisów, że wszystkie leki są po 5 złotych - powiedział polityk Lewicy. Sprawdziliśmy. Nie jest to prawda. W projekcie złożonym przez Lewicę w styczniu nie ma o lekach ani słowa. Nie było też w maju w kampanii wyborczej osobnego projektu tego dotyczącego. Mógł wprawdzie zaistnieć na jako zapowiedź na konferencji prasowej. Pytanie tylko po co? Skoro według jednego z liderów partii zmiana przepisów była już złożona na początku roku?

Podobnie jest z projektem "Miliona mieszkań", który według Gawkowskiego "jest". Nie ma go, a sama Lewica ma problem z odpowiedzią na pytanie, jak ów milion mieszkań wybudować. Fakt konsultacji społecznych nie jest równoznaczny ze złożeniem projektu, gotowego do procedowania w parlamencie i dyskusji w komisjach.

Cieszy pewnie wyborców aktywność partii po lewej stronie sceny politycznej w składaniu projektów. Ale powinni chyba wiedzieć, że zdecydowana większość postulatów Lewicy, za którymi się opowiedzieli, nie jest de facto realizowana przez ich przedstawicieli.

Otrzymaliśmy od klubu Lewicy listę 36 ustaw, które złożyli jej parlamentarzyści od początku kadencji do lipca. Publikujemy ją tutaj w formie PDF-u. Lista nie pokrywa się z zapowiadaną przez liderów ugrupowania w kampanii wyborczej, którą przypominamy poniżej.

LISTA PROJEKTÓW DO ZŁOŻENIA W SEJMIE ZAPOWIEDZIANA PRZEZ LEWICĘ W 2019 roku:

Październik - grudzień 2019 r.

Leki po 5 zł NIE MA 3500 zł płacy minimalnej w budżetówce NIE MA Pakiet Antykryzysowy dla klimatu NIE MA Ustawa o przyjęciu ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów TK NIE MA Wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło i Beaty Kempy przed Trybunałem Stanu JEST (na wstępnym etapie) Ustawa “Konstytucja Kobiet" NIE MA Ustawa o renegocjacji konkordatu ze Stolicą Apostolską NIE MA Niższy ZUS dla małych przedsiębiorców NIE MA

Styczeń - marzec 2020 r.

Program “Milion mieszkań" NIE MA Ustawa o gwarantowanej emeryturze minimalnej 1600 zł JEST Program “Gwarancja miejsca w żłobku 2020-2024" NIE MA Likwidacja IPN NIE MA Likwidacja PFN NIE MA Likwidacja Rady Mediów Narodowych NIE MA (projekt w tej sprawie złożył PSL) Odpolitycznienie procesu wyboru sędziów JEST Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości NIE MA Ustawa “Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym" NIE MA

Kwiecień - czerwiec 2020 r.

Pakiet dla lasów NIE MA Ustawa o “Programie Kopernik" NIE MA Ustawa o odnawialnych źródłach energii w rolnictwie NIE MA Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu rolniczym od suszy NIE MA Likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego JEST Uchwała "Przywracanie posterunków Policji 2020-2024" NIE MA Nowe zasady zarządzania Spółkami Skarbu Państwa NIE MA Ustawa o związkach partnerskich i równości małżeńskiej JEST

Lipiec - wrzesień 2020 r.

Program "Kolej w każdym powiecie" NIE MA Firmy rozliczane przez Internet, internetowe kontrole skarbowe NIE MA Ustawa “Alimenty ściągane jak podatki" NIE MA Ustawa o asystencie osobistym NIE MA Ustawa o urlopach wytchnieniowych dla asystentów OzN. NIE MA Program "Cyfrowe klasy 2020-2024" NIE MA Ustawa o Muzeum Historii Polek i Polaków NIE MA

