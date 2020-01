Od dziś można sprawdzić, czy nowa sieć szybkiej kolei będzie przebiegać przez naszą miejscowość. Władze Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowały dokładne mapy przebiegu kolei prowadzącej do tego superlotniska, mającego powstać między Łodzią, a Warszawą.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Spółka CPK zaprezentowała na Kongresie projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, które stanowi nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jak podano w komunikacie spółki, opracowanie zawiera mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących do planowanego lotniska i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych prowadzących prosto do CPK. "Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - wyjaśniono w komunikacie CPK.

Warto sprawdzić, czy w naszej okolicy będzie stacja, czy też w pobliżu naszej działki będą przebiegać tory i warto myśleć o przeprowadzce. Co ważne - to co prezentuje CPK to dopiero projekty. Na początku lutego ruszą konsultacje, w których można składać swoje propozycje.

Centralny Port Komunikacyjny ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha. W pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Planowany przebieg linii kolejowych można znaleźć na stronach CPK.