Jak wynika ze statystyk Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, coraz więcej duchownych w Polsce porzuca kapłaństwo. W 2017 roku do stanu świeckiego przeszło 73 księży diecezjalnych.

Dane na swojej stronie internetowej opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Wynika z nich, że na świecie cały czas rośnie liczba księży - w 2017 roku było 281 tysięcy. Za to w Europie można zauważyć spadek - na początku wieku na Starym Kontynencie pracowało ok. 145 tysięcy duchownych, a obecnie jest to 125 tysięcy. Spada także liczba zakonników - ze 140 tysięcy 20 lat temu, do 132 tysięcy w 2017.

Coraz mniej wyświęcanych księży

W pierwszej dekadzie XXI wieku liczba nowych księży diecezjalnych rosła, ale od 2011 roku wyraźnie spada. W 2017 roku w całym Kościele wyświęcono 5800 neoprezbiterów. W Europie ta liczba spadła do 1200, a w Polsce nie przekracza ona 300 nowych duchownych rocznie.

Jeśli chodzi o porzucenia kapłaństwa, w 2017 roku 739 księży diecezjalnych przeszło do stanu świeckiego. Podobna tendencja jest też wśród księży zakonnych - na całym świecie 447 zakonników porzuciło kapłaństwo.

W Polsce liczba porzuceń kapłaństwa przez księży diecezjalnych rosła od roku 2000 do 2005, następnie malała do roku 2009. Od roku 2009 znowu rośnie.

W roku 2017 w Polsce 73 księży diecezjalnych porzuciło kapłaństwo. Średnia arytmetyczna porzuceń kapłaństwa przez księży diecezjalnych w latach od 2000 do 2017 wynosi 56 rocznie.

Nie są dostępne dane na temat porzuceń kapłaństwa przez księży zakonnych w Polsce.

Raport został opracowany na podstawie danych z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej zawartych w Annuarium Statsticum Ecclesiae.