W ciągu najbliższych kilku dni rząd przedstawi propozycję rozwiązań dla osób, które ogrzewają domy surowcami innymi niż węgiel. Ministrowie zajmą się tym tematem w tym tygodniu.

Sejm, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek Sejm przyjął ustawę o jednorazowym dodatku węglowym w wysokości 3 tysięcy złotych. To rozwiązanie jest jednak niewystarczające. Przede wszystkim dlatego, że obejmuje tylko wybraną grupę gospodarstw, które samodzielnie nabywają i ogrzewają węglem. Ci, którzy wykorzystują do tego gaz, olej opałowy czy inne surowce - zostali w ustawie pominięci. Rzecznik rządu deklarował jednak, że ministrowie pracują nad przepisami, które miałyby złagodzić skutki rosnących cen.

Szukamy ochrony taryfowej - po to, aby zabezpieczyć inne osoby przed podwyższaniem cen energii gazu. Choć oczywiście to w pełni nie będzie możliwe, bo każda ochrona taryfowa to są dopłaty z budżetu państwa - mówi minister Piotr Müller.

Szczegółów na razie nie znamy. W nadchodzącym tygodniu w rządzie będą trwały dalsze konsultacje przepisów.

Politycy tak naprawdę rozpoczynają jednak parlamentarne wakacje. W Sejmie ich nie będzie, ale posłowie ruszyli w teren i spotykają się z wyborcami.

Takie wakacyjne wiece planują liderzy wszystkich wiodących ugrupowań - w tym także prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w miniony weekend odwiedzał Wielkopolskę.