W niektórych piekarniach chleb jest poniżej trzech złotych. Dostałem zdjęcie od syna, gdzie pół kilograma chleba kosztuje 1,79 - mówi gość Roberta Mazurka wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o drożyznę w sklepach.

Od Roberta Mazurka wicepremier dostał prezent. Litr oleju kujawskiego, który rok temu - średnio - kosztował poniżej siedmiu złotych. Teraz kosztuje około 10 złotych.

"Niektóre produkty spożywcze podrożały" - zauważa Henryk Kowalczyk. "Inflacja jest bolesna, podwyżki są bolesne, dlatego rząd wprowadza tarczę antyinflacyjną" - mówi wicepremier.

Pytany o obniżkę VAT gość Roberta Mazurka odpowiada: podstawowa stawka nie została obniżona, ale obniżone zostały pewne segmenty, w niektórych segmentach do ośmiu procent - tłumaczy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Co z Łukaszem Mejzą?

Do kiedy Łukasz Mejza będzie w rządzie? "To teraz pytanie numer jeden. Jeżeli doniesienia prasowe się potwierdzą - chociaż jestem ostrożny - jeżeli byłyby prawdziwe, to nie powinien być ministrem" - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM.



"Jeżeli Łukasz Mejza nie zaprzecza tym doniesieniom, to niech wyłączy się z pracy w rządzie. Jeżeli wie, czy to prawda, czy nie- i jeżeli jest to prawda- to powinien złożyć dymisję" - podkreśla Henryk Kowalczyk.