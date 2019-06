Grupa co najmniej czworga posłów Kukiz'15 chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować do Sejmu z list partii rządzącej - dowiedział się reporter RMF FM. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że na propozycję czeka m.in. wiceprzewodniczący sejmowego klubu - Tomasz Rzymkowski.

