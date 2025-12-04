Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w domu w Radlinie w powiecie kieleckim. Prawdopodobnie śmiertelnie zatruli się tlenkiem węgla.

Straż pożarna informuje, że mężczyźni, których ciała znaleziono, mieli 34 i 35 lat.

3 pozostałe osoby zamieszkujące budynek nie uskarżały się na żadne dolegliwości. Strażacy przy użyciu detektorów sprawdzili dom pod kątem niebezpiecznych gazów. W jednym z pomieszczeń stwierdzili 90 ppm tlenku węgla - przekazał Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.

Policja będzie wyjaśniać okoliczności tragedii.



Strażacy przypominają, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Apelują o montowanie w mieszkaniach czujek tego gazu.