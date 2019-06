Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do jakiego doszło rano na drodze krajowej nr 41 w Rudziczce, na trasie Prudnik-Nysa. Jak informuje opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło w środę na drodze krajowej nr 41 z Prudnika do Nysy. W miejscowości Rudziczka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne.

Jak powiedział oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, według wstępnych ustaleń sprawcą zdarzenia był kierowca samochodu, który niespodziewanie skręcił na posesję, gdzie tradycyjnie kierowcy kupują truskawki i zajechał drogę prawidłowo jadącemu pojazdowi.

Na czas pracy służb ratunkowych droga została zablokowana. Zorganizowano objazd przez Mieszkowice-Szybowice-Niemysłowice.

