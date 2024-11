Obaj oskarżeni przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia, bo taką karę przewidywał kodeks w czasie, gdy miało dojść do przestępstwa. Obecnie grozi za to do 30 lat więzienia.



Do przestępstw, według ustaleń śledczych, dochodziło od 2018 r. (daty bliżej nieustalonej) do 24 lutego 2023 r. Nikolay M. od 1 marca 2023 r. jest tymczasowo aresztowany.

Wobec Polaka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju. Zatrzymano mu paszport.